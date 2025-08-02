傳我增購美牛、穀物換降低關稅 農業部稱採購團是外交部籌組

台美對等關稅談判持續，府院定調百分之廿為「暫時性稅率」，知情官員透露，美方願持續與我談判，關稅有望降至百分之十五以下，另外農業部計畫將四年內美國大宗穀物、牛肉等肉品的採購金額從近八十億美元擴大至一百億美元，試圖藉提高採購金額，協助關稅稅率談判。

據了解，由農業部長陳駿季親自率採購團，原本計畫六月赴美，但美方相關人士行程無法配合，因而延至九月中旬。

不過，農業部回應，採購團是由外交部籌組，相關細節應詢問外交部較為妥適，對於是否由陳駿季親自率團赴美，農業部也僅說相關未經證實的引述，無法評論。

台美對等關稅稅率自四月的百分之卅二下降為八月的百分之廿，政府知情人士表示，這是階段性稅率，台美雙方將持續磋商完成最終協議，我方有很大機會爭取稅率往下調。至於台灣最終關稅稅率是否至少能與日、韓的百分之十五相同或更低？知情人士表示「有機會」。

不過，目前談判內容仍是「密不透風」。行政院前副院長施俊吉喊話賴政府適時公開，藉國內政黨反彈、國民憤怒，向對手形成壓力，避免極端損失。他表示，就己方的人民與國會來說，他們人多嘴雜、意識形態分歧，如果善用多元意見、政黨反彈與國民憤怒，有時反而形成壓力，壓迫對手讓步；有時則形成藉口和盾牌，閃躲對手貪婪和需索，避免極端損失。

施俊吉認為，在適當的時機公開談判狀況，不是什麼透明、民主的問題，而是談判策略與談判技術的運用。現在是公開的時候了，關稅下降到百分之廿，台灣讓步了什麼？為什麼不是百分之十五，台灣少給了什麼？要取得百分之十五，台灣還得貢上什麼？「政府在堅持什麼？讓我們一起幫忙談判好嗎？」

此外，目前台灣每年稻米進口總額度約十四萬四七二Ｏ公噸，美國米則享有六萬四六三四噸的零關稅配額，超過此配額部分，則須課徵每公斤四十五元的進口關稅，昨傳出我方因堅守保護台灣稻作產業立場，在對美談判中維持現行關稅配額制度，成了台美談判卡關的原因之一。

對此，農業部僅表示，目前仍在談判中，關稅談判細節尚無法對外透露，待後續諮商達成共識，會再對外說明。農業部並重申，為確保糧食安全，在秉持「確保產業競爭力、穩定永續發展、保障農漁民權益優先」三大原則下，參與對美談判工作，後續協商也將堅持這些原則，爭取我國最大的利益。

農業部還說，先前已提出一八○億產業支持方案，涵蓋金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三面向六大措施。後續評估若有需要，不排除持續投入資源及經費，支持國內農漁畜產業。