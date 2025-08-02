台美談判進入延長賽 賴總統：台灣關稅可望再調降

台美關稅談判進入延長賽。賴清德總統昨（1）日召開記者會表示，美國公告對台稅率降至20％，這是「暫時性關稅」，20％不是最終目標，會爭取更有利、合理稅率，只要達成協議，可望再調降稅率。

路透從台北發出報導引述不具名美國官員表示，賴總統關於談判仍在進行中的說法「正確」，並提到「這項臨時稅率低於原先稅率，也遠低於數個目前仍在談判中的其他主要貿易夥伴。我們可以解讀為台灣的提案反應不錯，並已接近達成最終協議。」

至於談判底線？賴總統說，秉持四原則，包含保護國家利益、產業利益、糧食安全及國人健康。

賴總統強調，台灣的20%稅率為「暫時性關稅」，因談判程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

外界關注台灣讓利程度，賴總統表示，談判仍在進行，基於雙方保密協定，現在還無法向社會大眾說明。

媒體詢問，是否有信心談出更佳稅率？賴總統表示，台美談判有階段性成果，稅率由一開始的32％調降為20%，「但20%從一開始就不是台灣談判的目標」，美方也表達有意願繼續與台灣談判。

談到台灣談判節奏與目標，賴總統回應，台灣最終目標是爭取合理、最有利的對等關稅稅率，同時爭取232調查不至於對台灣資通訊（ICT）、電子零組件產業造成衝擊，希望談判過程中深化台美經貿，在國安、科技等多元領域合作，創造台美長期利益。