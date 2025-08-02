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稅率揭牌 我高於日韓等亞洲國家 白宮：台灣對等關稅20%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國對台灣對等關稅昨（1）日揭牌，稅率由4月初宣布的32%降至20%，預計一周後生效。台灣此次稅率降幅達12個百分點，但仍高於日、韓與多數東南亞國家。

美國總統川普美東時間7月31日晚間簽署多項行政命令，公布包括台灣在內的對多個貿易夥伴的新關稅稅率，使全球經濟落入重商主義競爭新紀元。

台股昨天開盤以大跌224點開出，盤中一度重挫374點，隨後低接買盤介入，終場跌點收斂至108點、收23,434點。市場憂心全面性關稅措施恐拖累全球經濟展望，美股三大指數1日早盤全面下挫，歐股同樣走弱，台指期夜盤也一度跌逾300點。

相較於台灣稅率比4月低，有些國家稅率不降反升，如加拿大從25%調高至35%，瑞士則從31%調升至39%。

美國對加拿大新關稅從8月1日起生效，但符合2020年「美墨加貿易協定（USMCA）」的產品得以豁免；其他夥伴的稅率於七天之後實施。

路透報導，川普在簽署的行政命令中指出，關稅政策的目的是降低美國對許多貿易夥伴的貿易逆差，形容逆差「對美國國家安全及經濟造成非比尋常的嚴重威脅」，而且關稅能提高美國稅收。此舉反映出川普計劃利用進口關稅來支應國內大舉減稅的計畫。

川普並在同日的行政命令中，正式確認與歐盟、日本、南韓、英國及菲律賓等貿易夥伴達成的協議。

但中國大陸並未被川普行政命令提及，而是面臨8月12日的美中談判截止期限。

關稅 台美關係

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