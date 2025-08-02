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美宣布台灣關稅20% 賴總統：暫時性關稅 若達成協議可望調降

聯合報／ 政治中心、國際中心、財經中心／連線報導
美國白宮宣布對台關稅為百分之廿，賴清德總統（中）昨天率副總統蕭美琴（左）、行政院長卓榮泰（右）等執政團隊說明關稅談判已獲階段性成果。記者曾吉松／攝影
美國白宮宣布對台關稅為百分之廿，賴清德總統（中）昨天率副總統蕭美琴（左）、行政院長卓榮泰（右）等執政團隊說明關稅談判已獲階段性成果。記者曾吉松／攝影

美國白宮卅一日晚間終於宣布各國對等關稅，其中包括擬課徵台灣百分廿的關稅，預計八月七日生效上路。由於台灣關稅高於日韓的百分之十五，賴清德總統昨天表示，從一開始，百分之廿就不是台灣談判的目標，這是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

台股跌108點 匯價重回3字頭

美國對等關稅寬限期在八月一日到期，白宮最後一刻宣布各國對等關稅，包括擬課徵台灣百分之廿的關稅，但未公布其他談判內容。

消息傳出後，台股一開盤就重挫，但沒多久隨即回魂，終場加權股價指數下跌一○八點，以二三四三四點作收，跌幅僅百分之○點四六。新台幣對美元匯率一日續貶，在暌違兩個多月後，匯價重回三字頭，以卅點○二五兌一美元作收。

總統：不宜定位成功或失敗

總統府昨天舉行因應美國對等關稅政策記者會，賴總統表示，談判到目前為止，雖已獲階段性成果，由百分之卅二調降為百分之廿，但百分之廿從一開始就不是台灣談判的目標，希望在後續談判中爭取更有利、更合理的稅率。美國政府也表達意願跟台灣進行談判，台美談判已完成技術性的磋商，但因最終總結會議尚未進行，並沒有得到最終稅率，這是暫時性關稅的由來。

日韓歐已透過大規模投資方案與美國達成協議，外界關注台灣是否以高額投資換取低關稅。

賴總統說，這次美國新關稅政策，談判國家很多，大家都遵守國際經貿談判慣例，簽有保密協定，在確定最終稅率前，雙方都不得公布細節，台灣自然也沒有例外。

賴總統說，台美經貿談判雖然還沒有總結會議和最終稅率，但已經有階段性成果，此刻不宜貿然定位說是成功或失敗。

232調查公布後再與美方談判

美國今年四月以國安名義發起二三二條款調查，此項調查攸關台灣半導體命脈。賴總統說，台灣最終目標除了爭取合理的對等關稅，也要爭取二三二關稅不至於對台灣ＩＣＴ、電子零組件產業造成衝擊。

賴總統說，台灣對美貿易逆差主要來自半導體、ＩＣＴ和電子零組件產業，這是二三二條款和對等關稅要在最後一起談的原因，美國也希望如此；不過，賴強調，現在只是原則性磋商，待二三二調查公布後，談判團隊會跟美國做進一步的談判，「那時候情況應該就會明朗」。

賴總統也表示，我方一直向美方強調，台灣是民主國家法治社會，必須要向國會、社會負責，談判完成後，有關國會權力的一定會向國會報告，取得同意，也會向社會妥善說明，方便未來落實最後的談判協議。

行政院下周將送出特別預算

台灣關稅高於日韓，如何維持產業競爭力，賴總統說，台灣競爭力除受衝擊的產業、個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案也會協助，政府也會調整台灣產業競爭力跟升級轉型。行政院長卓榮泰昨下午邀各部會開會研商，要求盡速檢討原有的九三○億元支持方案，下周將送出特別預算。

國民黨主席朱立倫表示，美國公布關稅百分之廿加上匯率損失約百分之十二，仍然是百分之卅二的重大成本負擔，尤其相對日韓的百分之十五，「我們是嚴重的挫敗」，政府不應沉默，不應黑箱，立法院通過的振興條例應該立即生效。

民眾黨主席黃國昌也批，在最後一波公布的國家中，台灣是第十八高，與其他主要競爭國家關稅比較，台灣沒有什麼權利「喪事喜辦」。

關稅 半導體 朱立倫 賴清德 黃國昌 卓榮泰 台美關係

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