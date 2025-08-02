美中較勁 我恐成籌碼
8月1日前夕，美國總統川普宣布對各國的關稅稅率，財長貝森特和國務卿魯比歐都表示和中國大陸仍在談判，不願美中貿易衝突；最後一刻，台灣被課徵20%，比日本、南韓都高。雖然台灣方面稱這只是暫時稅率，但是否被當成美中較勁下的籌碼，仍令人擔心。
白宮宣布台灣稅率雖比原來32%降低不少，但證諸川普先前與各國的談判，都是先拉高稅率，再大幅修正，並另外提出投資要求，20%是不是台灣最後被課稅率仍未可知，尤其川普尚未公布半導體課稅標準，台灣仍處於風險。
台灣自美國關稅政策宣布之初就採低姿態，但經過四輪談判，目前結果恐不如台灣期待。
從台積電宣布加碼投資美國、賴清德總統投書彭博，表明願意給予美國零關稅待遇，到台灣積極投資「阿拉斯加天然氣管線計畫」，向美國表達配合態度比日、韓更軟，可是在日韓相繼公布協議後，台灣持續忐忑不安。加上川普政府不讓賴總統過境紐約，顯示在川普眼中台灣並非優先考慮。
依目前結果，或許重點不在20%，而是台灣用什麼交換了12個百分點降幅？又換到了什麼，都待釐清。
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