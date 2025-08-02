台美談判「深水區」 還有硬仗…我方期望保護汽車產業鏈

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

美國公布台灣對等關稅稅率20%，但尚未邁入最終局。知情人士表示，台灣希望爭取232調查優惠待遇，加上未來還要加碼投資，投資品項正在協商，「硬仗才剛開始」。未來兩大協商重點包括汽車關稅、投資品項。

知情人士表示，此次談判主要以美國貿易代表署的「2025年各國貿易障礙評估報告」為框架，參考美方重視的關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資與其他障礙等問題作為協商底稿。

台美談判籌碼與議題
台美談判籌碼與議題

據了解，台灣一開始的談判策略，就決定要善用半導體優勢，把「對等關稅」及「232調查」合併談，將整體美國加徵關稅行動的不確定性降到最低，才不至於發生籌碼盡出，面臨協商、卻無好牌可打的窘境。

知情人士說，在美國宣布對等關稅後，我方啟動多項正面回應，包括財政部關務署立即公布強化查核違規轉運措施，就是釋出善意的加分行動。因此外界預期談判僵持點會落在開放農業與調降汽車關稅、加碼投資等。

知情人士指出，台灣人口少、市場小，對美全面開放農產品的象徵意義大於實質意義，「雙方代表都希望能務實討論」，因此我方仍堅守保護國家糧食安全與保護國人健康立場。

但在調降汽車關稅部分，與其說是保護國內整車開發，不如說政府更想保護整個汽車零組件產業鏈，特別是產業中有許多隱形冠軍。

知情人士強調，比起對美國產品全部大幅調降關稅，川普政府更在意如何透過談判為美國帶來直接利益。

外傳美國對台原先對等關稅稅率仍高達30%，知情人士表示，稅率都是慢慢往下談，主要是我方談判小組後續逐步提出實質讓步，及釋出可以磋商的善意與投資訊號，才逐步調降。

在最重要的對美投資部分，我方希望能建立在有意義、創造雙贏的項目，因此實際投資金額仍在協商，取得暫時性20%關稅後，真正的硬仗才要開始，談判將進入深水區。

知情人士強調，台灣的談判小組，不只分為「前線談判」、「後勤支援」，還有一組人馬專門負責情蒐，「以棒球比喻，就是球場上的球員、休息區的教練、以及專門研究對手的情蒐小組」。

關稅 台美關係

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