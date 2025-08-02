觀察站／關稅談判失利 賴總統應放下鬥性 開誠布公

美國將對台課徵百分之廿的關稅，高於主要產業競爭國家日、韓。對台灣而言，這是重大衝擊與挑戰，賴清德總統作為國家領袖，對外要為談判努力，對於內部政治局勢，也應放下「鬥性」，開誠布公與在野黨共商國是，共同尋求因應關稅衝擊的解決之道，能否將危機化為轉機，關鍵就在賴總統的一念之間。

台灣關稅稅率壓線揭曉，雖然賴總統強調這是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。但以日韓為例，都是以大筆投資美國，換取較低稅率，台美談判過程目前礙於保密協定，無法公開透平，但台灣到底要用多少「代價」爭取較低稅率，對產業的衝擊有多大，不論朝野及國人高度關注。

另一方面，賴政府不斷強台美關係密切，但從此次美國與包括台灣在內的各國關稅談判，可清楚看出川普政府「在商言商」，所謂的民主盟友、價值並非川普所在意。

台美關稅談判，台灣能操之在己的部分十分有限，正因如此，賴政府除了自身努力，本來更應集結朝野智慧、共赴「國難」；但過去一年來，民進黨執政，採取對抗姿態，更協力推動大罷免，讓朝野關係陷入死胡同。

而在需要團結一致對外的關稅議題上，民進黨也未與在野黨及國人充分分享資訊，立法院通過特別條例，希望普發現金一萬元，但民進黨政府卻不願意，行政院甚至放話要聲請釋憲，自然也會招致政治鬥爭與無法苦民所苦的批評。

台美關稅仍在持續談判，值此關鍵時刻，朝野彼此攻訐的酸言酸語大可不必；對於在野黨要求行政院長卓榮泰赴國會報告、賴總統應邀請朝野共商國是，賴政府也必須遞出橄欖枝。台灣當前外有美國關稅進逼，內部朝野惡鬥不休，賴總統必須正視內外交迫危機，更要透過具體作為將危機化為轉機。