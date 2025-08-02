聽新聞
0:00 / 0:00
關稅談判失利…學者：疑美升溫 賴政府雪上霜
美國總統川普宣布對台關稅高於日韓，成功大學政治系教授王宏仁表示，關稅提高對產業影響，特別是傳統產業會有倒閉風險；民眾恐怕會認為，經過四輪談判卻得出這麼差的結果，賴政府談判能力和威望受到外界質疑，連帶懷疑賴政府能否在未來處理好台美關係，疑美論可能升高。
中山大學政治所榮譽教授廖達琪表示，關稅的高低會影響不同的層面，端看賴政府要承受多少壓力，對賴清德總統來說，加上目前大罷免後的氣勢，執政恐怕雪上加霜。
至於美中台關係，廖達琪表示，台灣若還是依賴美國，降低談判籌碼；現在當務之急，在國家戰略布局上，面對川普欺弱怕強的特性，賴政府在對美國和對中國大陸的政策上，是不是能做更有彈性的處理，不要讓美國吃定。
廖達琪表示，在兩岸關係上，賴總統用過大小公司的比喻來傳達可以談的訊息，對岸的反應也還不差，顯示兩岸之間仍有些空間，端看賴總統怎麼處理；在做法上做出調整，或許可以在對美國的互動上爭取更多主動權。
她說，輝達執行長黃仁勳可以說服川普解禁，讓特定晶片出口到中國大陸，頗有值得借鏡之處。
王宏仁表示，台美關稅的談判結果之於美中台關係的直接影響不大，下一階段大家關注的重點將在美中關稅談判成果，若中國的關稅居亞洲之冠，代表美中走鋼索，朝向不穩定容易發生衝突的方向。他表示，北京現在有很多挑戰，自身難保，在台美關稅問題上比較難施力；在美中談判達成共識前，兩國元首不太可能見面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言