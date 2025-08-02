關稅談判失利…學者：疑美升溫 賴政府雪上霜

美國總統川普宣布對台關稅高於日韓，成功大學政治系教授王宏仁表示，關稅提高對產業影響，特別是傳統產業會有倒閉風險；民眾恐怕會認為，經過四輪談判卻得出這麼差的結果，賴政府談判能力和威望受到外界質疑，連帶懷疑賴政府能否在未來處理好台美關係，疑美論可能升高。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪表示，關稅的高低會影響不同的層面，端看賴政府要承受多少壓力，對賴清德總統來說，加上目前大罷免後的氣勢，執政恐怕雪上加霜。

至於美中台關係，廖達琪表示，台灣若還是依賴美國，降低談判籌碼；現在當務之急，在國家戰略布局上，面對川普欺弱怕強的特性，賴政府在對美國和對中國大陸的政策上，是不是能做更有彈性的處理，不要讓美國吃定。

廖達琪表示，在兩岸關係上，賴總統用過大小公司的比喻來傳達可以談的訊息，對岸的反應也還不差，顯示兩岸之間仍有些空間，端看賴總統怎麼處理；在做法上做出調整，或許可以在對美國的互動上爭取更多主動權。

她說，輝達執行長黃仁勳可以說服川普解禁，讓特定晶片出口到中國大陸，頗有值得借鏡之處。

王宏仁表示，台美關稅的談判結果之於美中台關係的直接影響不大，下一階段大家關注的重點將在美中關稅談判成果，若中國的關稅居亞洲之冠，代表美中走鋼索，朝向不穩定容易發生衝突的方向。他表示，北京現在有很多挑戰，自身難保，在台美關稅問題上比較難施力；在美中談判達成共識前，兩國元首不太可能見面。