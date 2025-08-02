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童子賢稱關稅談判遭美施壓！許舒博：我底線與美要求應公布

聯合報／ 記者鍾張涵林海／台北報導
商總理事長許舒博表示，此次台美關稅談判結果只是60分，但是要進行補考。圖／聯合報系資料照片
商總理事長許舒博表示，此次台美關稅談判結果只是60分，但是要進行補考。圖／聯合報系資料照片

美國公布台灣對等關稅稅率為百分廿，和碩董事長童子賢將之比喻為：台灣抽到「流年不利望雲霓」的中下籤，讓台廠對美出口短期得承受巨大的壓力鍋，未來還得接受後續談判考驗，但仍然有「望雲霓」的機會。商總理事長許舒博表示，此次談判結果只是六十分，要進行補考。

「我只能猜測，這個數字是美國的施壓」，童子賢指出，他認為極有可能台美談判時，在關鍵項目上不肯讓步，因此七月卅日韓、日公布稅率時，台灣被排除在公布名單之外。

三三會理事長林伯豐則是大嘆，台灣關稅高於日、韓，「這對台灣的國際競爭力將造成重大衝擊」。他呼籲政府，應盡速提出穩定經濟的有效政策，並向國內產業說明衝擊與配套，「政府應盡速公開具體協議內容，有無其他的附加條件」。

童子賢透露，業界傳出在美國總統川普團隊眼中，台灣行政院副院長鄭麗君領軍的談判小組是「難纏的談判對手」。他說，「極有可能是：台灣不肯爽快讓步於承諾進口美國汽車、進口美牛美豬內臟、進口美國稻米等農業產品，還有川普很在意的美國製造重返的項目上，美國可能對投資金額獅子大開口，甚至是要求拿台灣半導體的技術去挽救美國半導體業」。

商總理事長許舒博則是說，美國只看籌碼，也是以美國利益為優先，未來台灣投資、採購性的整合還是關鍵，大家拭目以待，「行政院應該要公布，哪些是我們的底線，哪些是美國的要求。」

至於未來是否進入景氣寒冬？許舒博認為，台灣人很厲害，會自己找出路，但會不會全都根留台灣，這是大家要思考的。

關稅 台美關係

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