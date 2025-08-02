關稅談判 蔣批政府失能 盧盼賴收心

美國宣布對台祭出百分之廿對等關稅，台中市長盧秀燕昨呼籲賴總統，趕快「把心收回來」，專心處理國家財經重大危機。台北市長蔣萬安昨批評，賴政府失職失能，呼籲停止八二三大罷免，團結對抗關稅衝擊。

盧秀燕昨先為賴總統緩頰說，國際談判非常不容易，先不要苛責。盧隨後說，百分之廿關稅是國家重大危機，台灣產業出口與日本、韓國有高度競爭性，日韓關稅為百分之十五，台灣卻是百分之廿，對我國財經、產業造成重大衝擊，不只出口經貿，國內經濟也有連動效應。

盧秀燕呼籲，賴清德總統要趕快把心收回來，專心處理國家重大危機，賴總統眼前最重要，第一是專心國政，處理好財經重大危機、美國關稅問題，第二就是全力協助中南部的災後復建與重建工作。

蔣萬安說，民進黨政府之前告訴大家，我國關稅會低於日韓，結果明顯與事實不符，這是政府失職；民進黨政府、賴清德總統發動大罷免，將心力放在內鬥上，沒有團結對抗關稅的衝擊，這是政府失能。

新北市長侯友宜表示，賴總統說百分之廿是暫時性的稅率，他反問總統「日韓是百分之十五，我們是百分之廿，暫時性的稅率是多久？未來能不能比百分之十五還低？希望政府勇於面對，與企業站在一塊」。

桃園市長張善政說，看似比先前的百分之卅二低，但與我國主要競爭對手日、韓的百分之十五相比，仍處於劣勢，呼籲中央努力談判降至百分之十五，並審慎評估配套，尤其我投資美國金額、開放項目尚不清楚，必須戒慎恐懼看待百分之廿的稅率。

高雄市長陳其邁稱，台美關稅貿易談判涉及國家利益，呼籲朝野團結一致，支持總統、行政院，持續對美溝通，爭取符合台灣最佳整體利益的條件，並對受衝擊產業做好配套措施。