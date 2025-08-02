關稅20%在野不滿！藍籲開國是會議 白促卓揆立院報告

美國宣布對台關稅為百分之廿，賴清德總統昨表示，國際經貿談判簽有保密協定，確定最終稅率前，雙方都不得公布細節，國民黨立院黨團書記長王鴻薇質疑，這與世界各國政府公開投資美國金額的做法不同。國民黨團總召傅崐萁呼籲賴總統立刻召集國是會議，民眾黨團則提案要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告。

王鴻薇表示，賴清德政府聲稱保密協議不能公布內容，與世界各國政府作法不同，與日、韓等各國政府，並公開投資金額產業影響發布關稅完全不同，到底政府拿什麼換到關稅，必須開誠布公說明。

傅崐萁說，台灣人一只手提箱走遍世界，龐大的關稅加上匯兌損失，產業要何去何從？盼賴總統盡快召集國是會議，國民黨願為台人放下一切的爭執，願跟賴清德、民進黨等同心協力，解決空前的經濟巨變。呼籲盡快普發現金一萬元，推動擴內需，讓產業得到三至六個月的緩衝期。

傅崐萁表示，民進黨在太陽花學運時，要求對外談的締約以及協議一定要經國會審議，面對對外談判的不合理、不公平協議或條約，國會是最好的後盾。

黃國昌表示，民眾黨團已正式提案要求行政院長卓榮泰赴立法院專案報告，將在四日召開黨團協商。除了高關稅、匯率衝擊外，人民更關心政府談了什麼、要台灣人付出什麼代價。

針對在野黨要求卓榮泰赴立法院就關稅談判事務進行專案報告，行政院昨天並未回應。

民眾黨團副總召張啓楷說，農漁民、水五金業者、紡織業者和勞團哀號遍野，政府聽到了嗎？百分之廿高關稅衝擊，賴總統還在大內宣說「只是暫時性的」，台灣人當然希望關稅往下降，但除匯率以外，背後到底還答應什麼條件？請賴政府不要再繼續美化、繼續騙，趕快向全民報告，讓全民參與，天佑台灣。

面對在野黨的質疑，民進黨立委口徑一致，強調這僅是暫時性關稅，台美經貿談判仍在繼續。民進黨團幹事長吳思瑤說，台美還有意願繼續談，目前暫時性降了十二個百分點，當然渴望有更好結果，日本、南韓也經歷暫時性關稅階段，台灣目前成果沒有比日韓差，國家隊還在場上比賽，要做稱職啦啦隊，不是唱衰。