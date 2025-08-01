台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

川普政府公布台灣暫行稅率為20%，為重新推估產業衝擊，行政院長卓榮泰1日指出，各部會應儘速檢討原有930億元支持方案，研議更廣泛且符合實際需求的措施，以便下周送出特別預算；另針對政院版丹娜絲颱風災損復原重建特別條例，他也要求加速法制作業與盤點經費需求，在最短時間內送出。

針對全球新的經貿情勢，卓榮泰有4點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力。

因應美方8月1日起實施對等關稅措施，卓榮泰1日下午邀集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，針對美方最新對我國公布20%的「暫時性稅率」，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編。

行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由行政院經貿談判總代表兼政務委員楊珍妮報告談判相關情形，也提到台美雙方將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取達成協議及232條款關稅優惠待遇。

李慧芝表示，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。

她說，卓揆相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便下周送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別預算。

李慧芝表示，卓揆在會中也請內政部、農業部及經濟部報告丹娜絲颱風災損復原情形，同時就「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案經費需求，與相關部會詳實研商，他並指示加速特別條例的相關法制作業，一樣要在最短的時間內送出。