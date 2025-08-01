知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

台灣是美國總統川普4月公布「解放日」關稅後，首批與華府展開協商的國家之一，但仍未在8月1日期限前與川普達成貿易協議。知情人士向英國金融時報（FT）透露，台灣其實老早就與美國達成基本協議，川普擱置協議背後可能與中國大陸有關。

根據兩名台灣官員與一名美國官員說法，談判官員已在7月8日前，就向來構成關稅協議核心的市場進入議題達成基本協議，原本希望數天內能公布協議。一名知情人士說：「川普擱置協議可能性有好幾個，但我認為美中貿易協商是箇中因素。」

川普7月31日對從台灣進口商品祭出20%關稅，新關稅下周生效。我國總統賴清德對此表示，20%關稅不是台灣目標，台灣將持續協商以追求較有利及較合理關稅稅率。

美國一名知情官員認同賴總統的期待，20%不會是最終稅率。知情人士說：「台灣暫時性關稅遠低於加拿大與印度等其他仍在協商的美國貿易夥伴，應被視為令人寬慰的跡象，顯示無法克服的分歧不存在。」

美國政府將從台灣吸取多少額外投資，也是懸而未決的問題。知情人士透露，美國商務部長盧特尼克不斷介入也導致協議延宕，盧特尼克要求台灣承諾大舉加碼投資美國，效法日本和南韓。