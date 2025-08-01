因應關稅衝擊 政院將於一周內提出「強化韌性特別預算」

行政院長卓榮泰於1日召集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，針對美方最新對我國公布20%的「暫時性稅率」，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編；會中卓也指示各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下周能送出因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由政務委員楊珍妮報告談判相關情形，也提到台美雙方將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取達成協議及232條款關稅優惠待遇。

李慧芝表示，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。卓榮泰相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下週能送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

李慧芝表示，卓榮泰在會中也請內政部、農業部及經濟部報告丹娜絲颱風災損復原情形，同時就「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案）的經費需求，與相關部會進行詳實的研商，並指示加速特別條例的相關法制作業，一樣要在最短的時間內送出。

李慧芝表示，針對全球新的經貿情勢，卓榮泰有四點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加臺灣的經濟發展動力。

今日與會首長包括行政院秘書長龔明鑫、政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、政務委員馬永成、發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿、內政部長劉世芳、國防部長顧立雄、海洋委員會主任委員管碧玲、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛生福利部長邱泰源。