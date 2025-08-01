台美關稅20% 能再談成日韓稅率？中經院長揭關鍵：不能2個都拿

台美稅率確定20%，但總統賴清德表示只是暫時性稅率，將繼續爭取談判。中華經濟研究院院長連賢明表示，大家認為台灣稅率比日、韓高有點失望，但假設要像日本投資3500億元甚至4000億元拿到15%，很多人又說喪權辱國，他反問：「大家要選那一個？」要低稅率？還是比較多投資？大家要想想看，不能兩個都拿。

對於台灣被壓線宣布稅率，連賢明表示，據了解台灣比較慢，是因為其他國家因為與美國有邦交，談判代表可以直接與美國總統川普對話，但台灣談判代表還要再轉一手，沒有機會直接跟川普對話，時間比較不利，加上前幾天美國重點是跟中國大陸談判，不希望將台灣因素加進來，因此造成台美談判時間比較曼。

中經院副院長王健全則提醒，232條款雖然很重要，但很多高科技是有轉嫁能力，受傷不會那麼大，但對等關稅20%對傳產影響卻很大，一來業者沒有能力移動，二來毛利率低，尤其從2022年中國大陸開始傾銷，加上日幣貶值，又面對這一波關稅，所有壓力層層加疊，政府要很注意產業衝擊會從中南部上來，例如與韓國競爭的螺絲螺帽、高階石化業等，另一邊還有來自中國的夾擊，會面臨很大影響，政府一定要非常注意。

中經院今天發布7月採購經理人指數，媒體關切重點都在美國宣布對台關稅20%衝擊。

連賢明表示，20%稅率為中經院原先預期15%-20%的高標，至於國人最擔心比日韓高，擔心是不是最終稅率？

以目前看到狀況，談判無論是採購或投資還有開放市場，細節都未公布，20%是暫時數據，最後還在等跟川普確定後才會對外最後決定。

媒體詢問，20%稅率是否不附帶條件？連賢明強調，川普不可能不附帶條件就給20%。他說，從各國談判來看，川普很明顯要低稅率就是拿東西來換，也就是要用投資很多及對等採購更多交換，所以現在大家認為台灣比日韓高有點失望，但假設川普要台灣再加碼投資3500億、4000億美元換到15%，可能很多人又說喪權辱國，既要低稅率又不要投資那麼多，不知道要如何做到？這是兩難。

連賢明說，日韓付出很多代價拿到15%，甘願嗎？應該不是，否則日本談判代表不會出來時還特別反駁，所謂投資只是信用保證，不是川普宣布的內容。當韓國對外說明對美投資項目時，川普則說是美國決定投資項目。所以台灣是要低稅率？還是比較多投資？大家要想想看，不能兩個都拿。

王健全則建議，台灣應該要強調經濟體與日韓不同，日本經濟體是台灣五倍，韓國經濟體是台灣二倍，應該根據不同經濟量體要求投資金額，比較能說服美國。

對於台灣到最後才被宣布稅率，連賢明表示，目前談判很像是打季後賽，有些隊伍比較快，有些隊伍還未打，不能還沒打完就說落後，台灣還未結束談判。