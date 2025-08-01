暫時性關稅20% 台美商會籲密切溝通：避免不必要變數

美國白宮於1日上午宣布，自8月7日起將對台灣進口商品課徵20%暫時性關稅，對此，台灣美國商會表達高度關切。商會將持續促進雙邊對話，也呼籲雙方政府保持密切溝通，避免不必要的延宕與變數，影響整體商界的信心。

台美商會表示，此項關稅措施為美國政府新一輪貿易政策的一環，針對來自多國的進口商品課徵10%至41%不等的暫時性關稅，直至貿易談判獲得成果。

台灣此次關稅為暫時性措施，雙方仍就相關議題持續協商，台灣方面亦強調，目前20%的稅率並非定案，相關部會正爭取降低最終課稅幅度。台美商會表示，將持續關注後續台美談判的發展與對應政策。

台美商會理事長Dan Silver表示，太平洋兩岸的企業都期盼，在可預測且穩定的環境中營運；他們始終認為，美台經濟關係的最佳狀態是在排除障礙、發揮互補優勢的前提下共同成長。

儘管多數台灣產業具備強大韌性並深度參與全球供應鏈，關稅仍可能在短期內推升出口成本，並對產品定價、投資規劃與生產布局產生影響。根據台灣經濟部近期分析，首要衝擊的產業包括工具機、塑化、電子材料、模具與手工具等，當中主要以中小企業為主。部分廠商已著手評估在美設廠、或轉向投資非美市場，作為因應方案。

台美商會自關稅談判發布以來，持續關注政策發展動態，亦竭力協助會員企業評估新關稅結構下的實際影響，並持續扮演政府與產業間溝通橋樑的角色。商會同時也對美台雙方談判團隊持續強化雙邊關係的努力表達感謝，展現雙方致力於建立穩定、互利的夥伴關係，推動經濟成長與創新發展。

商會執行長魏凱指出，此刻對美台經貿關係具有關鍵意義。雙方關係的價值，不僅在於市場開放，更在於對創新、透明與夥伴精神的共同承諾。商會將持續促進雙邊對話，協助會員企業穩健應對調整期的挑戰。

隨著台灣在全球供應鏈、特別是高科技製造領域中所扮演的關鍵角色，台美商會呼籲雙方政府保持密切溝通，避免不必要的延宕與變數，影響整體商界的信心。