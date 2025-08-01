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台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

美宣布對台關稅20% 立院4日黨團協商邀卓榮泰專案報告

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

立法院1日發出黨團協商通知，將於4日上午9時舉行會議。黨團協商主題為，因應美國宣布台灣關稅20%，民眾黨立法院黨團提案，請院會作成決議，邀請行政院卓榮泰率同相關部會首長，就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」，於一個月內進行專案報告並備質詢。

民眾黨團說明，美國總統川普政府自今年4月2日公布，將陸續對各貿易國課徵對等關稅以來，我國經貿談判團隊與美方已經歷二輪實體會談後，政府對談判內容仍語焉不詳。無論談判進程、爭點與風險評估，國人與國會均一無所知，僅能獲得「會談坦承且融洽」、「取得建設性進展」等毫無實質內容的空泛回應。

民眾黨團指出，依據《條約締結法》第三條第一項第四款及第五款，台美關稅談判內容涉及國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項，且「涉及人民權利義務」、「涉及財政、經濟上利益」或「與國內法不一致」要件等，應被視為條約，須依法進行國會審議。

民眾黨團認為，儘管談判成果尚未定案，行政機關亦應比照《條約締結法》第六條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議，而非以「適時說明」草草帶過，以「黑箱作業」規避監督，扼殺公眾討論與人民的知情權。更使攸關國內產業投資方向與長久經濟影響之關稅協議，欠缺制度性保障機制，將國會視為橡皮圖章。

民眾黨團表示，因此請院會作成決議，邀請行政院長率同相關部會首長，就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」，於一個月內進行專案報告並備質詢。該案將於4日上午9時進行黨團協商。

關稅 卓榮泰 行政院 台美關係

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