快訊

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

國泰世華林啟超：美關稅短期衝擊可控 產業衝擊首波集中傳產

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

針對美國政府於1日宣布對台灣課徵20%對等關稅，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，此次措施雖不若市場最悲觀預期，但仍將對傳統產業造成實質衝擊，並提醒8月10日前美方是否延伸關稅至半導體與ICT產品，將成關鍵轉折點。

林啟超指出，目前公布之20%對等關稅，並非針對全產業，而是聚焦於非電子產品的傳統產業，包含鋼鋁、水五金、汽車零組件等。以2025年出口美國總值預估1,500億美元計算，傳產占比約30%，相當於400至450億美元。課徵20%關稅後，年衝擊金額可能高達70至80億美元。此外，傳產業者亦須面對中國供給過剩與價格壓力，以及近期匯率波動所帶來的匯兌風險。

林啟超強調，目前台灣對美出口中七成為半導體與資通訊產品，該領域目前仍屬零關稅範疇，若8月10日前美方針對「232條款」進一步調整課稅政策，將可能帶來實質影響。惟半導體具高度替代困難性，市場目前關注點在於美方是否將該區塊排除，若能維持零關稅，對於台灣整體出口與產值影響將可望放緩。

林啟超觀察，儘管政策消息釋出，台股今日跌幅約0.46%，新台幣小幅震盪，市場反應仍相對溫和。對比亞洲市場，韓股跌幅達3.9%，日股與台股表現相近，顯示外資對台灣經濟基本面仍具信心。未來台股走勢與亞幣動能，除半導體最終關稅稅率外，將更取決於兩大因素：一為全球AI應用是否持續驅動出口動能；二為美國聯準會明年降息節奏，若聯準會領導層調整後政策走向鴿派，亦將左右未來亞幣匯率表現。

關稅 台美關係

延伸閱讀

曾說關稅32%今遭出征 趙少康：綠側翼全面出動掩飾談判不力

關稅陰霾、7月製造業PMI連兩月緊縮 中經院示警：下半年透明度很差

台美關稅簽保密不能公布 王鴻薇籲賴清德講清楚：與各國做法不同

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

相關新聞

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，根據白宮最新公布，台灣稅率為20%。據了解，台美談判過程中，陸方持續透過管道向美...

台美關稅簽保密不能公布 王鴻薇籲賴清德講清楚：與各國做法不同

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20%，國民黨立委王鴻薇今日表示，台灣屬於全球被課徵關稅較高的國家之一，明顯不屬於「友好低關...

美不具名官員指台美持續談判 20%是臨時稅率

美國白宮於7月31日午夜的對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，台灣的稅率定為20%。賴清德總統表示，這是「暫...

暫時性關稅20% 台美商會籲密切溝通：避免不必要變數

美國白宮於1日上午宣布，自8月7日起將對台灣進口商品課徵20%暫時性關稅，對此，台灣美國商會表達高度關切。商會將持續促進...

美宣布對台關稅20% 立院4日黨團協商邀卓榮泰專案報告

立法院1日發出黨團協商通知，將於4日上午9時舉行會議。黨團協商主題為，因應美國宣布台灣關稅20%，民眾黨立法院黨團提案，...

川普關稅出爐！這法若取消稅率恐飆至50% 賴索托台商恐面臨移廠危機

川普對等關稅出爐，其中南非輸美商品稅率為30%。與南非屬關稅同盟的賴索托，大批在當地經營成衣廠的台商恐受到重大影響。南非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。