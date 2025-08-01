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川普關稅推遲生效，高關稅將衝擊美國人民生活

曾說關稅32%今遭出征 趙少康：綠側翼全面出動掩飾談判不力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
資深媒體人趙少康。聯合報資料照
資深媒體人趙少康。聯合報資料照

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％，資深媒體人趙少康日前曾指美國對台課徵關稅是32%，結果遭親綠網友出征。趙少康今說，出征無法轉移焦點，他也喊話賴清德總統，最重要的責任是爭取與日韓同樣的15%關稅，不能傷害台灣的主權、農民權益與國民健康，且立刻停止無謂的823大罷免。

趙少康表示，今早美國公布台灣對美國出口產品的關稅是20%，多於日、韓，股市開盤立刻大跌300多點，這是市場最真實的直接反應，他相信國安基金一定出動，否則很難拉抬起來。

趙少康指出，為了掩飾談判的不力，民進黨及側翼全面出動，問他為何不是32%？難道民進黨真的希望美對台關稅是32%？ 難道民進黨忘了新台幣匯率升值12%？況且他當日說的32%，就是美國相關網站上的資料，也是川普公布對等關稅的數字，他當日有說明目的，就是要求政府不要黑箱作業，至少要像日、韓政府一樣開誠布公，揭示與美國談判的大方向，並讓可能受傷的業者有反應的空間。

趙少康認為，賴清德早上的記者會，語多不確定性，對於除了關稅數字以外的對美承諾，皆以「雙方保密」一語帶過，太過敷衍，數字以外的條件，可能比單純的數字更重要，諱莫如深的態度實在不可取。更何況即將來到半導體的特別稅率，影響可能更大。

趙少康強調，賴清德現在最重要的責任就是，全力爭取到跟日韓同樣的15%關稅，同時不能傷害台灣的主權、農民權益與國民健康；立刻停止無謂的823大罷免。

趙少康總結，如果民進黨及側翼自己騙自己，自我安慰20%比32%好，以為全面出征他就能轉移中小企業出口危機的焦點，那就歡迎多多益善，最好全部都來。

關稅 側翼 趙少康 賴清德 台美關係

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