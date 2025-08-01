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台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

川普關稅出爐！這法若取消稅率恐飆至50% 賴索托台商恐面臨移廠危機

中央社／ 開羅1日專電
川普對等關稅出爐，其中南非輸美商品稅率為30%，與南非屬關稅同盟的賴索托，大批在當地經營成衣廠的台商恐受到重大影響。示意圖／ingimage
川普對等關稅出爐，其中南非輸美商品稅率為30%，與南非屬關稅同盟的賴索托，大批在當地經營成衣廠的台商恐受到重大影響。示意圖／ingimage

川普對等關稅出爐，其中南非輸美商品稅率為30%。與南非屬關稅同盟的賴索托，大批在當地經營成衣廠的台商恐受到重大影響。南非台裔議員李崇維呼籲台灣政府，儘快協助賴索托台商移廠至史瓦帝尼

另外，南非老台商也提醒台商在南非經商時，應注意當地特殊法規，並謹慎選對當地合作夥伴。

台裔普勒托利亞市市議員李崇維接受中央社記者採訪時表示，目前南非台商很多是在賴索托（Lesotho）設立成衣廠。賴索托原本自美國享有免稅、免配額進入美國市場的貿易政策工具「非洲成長與機會法」（African Growth and Opportunity Act，AGOA），有可能即將被美國取消。

李崇維說，此法一旦取消後，關稅即刻會上升到50%，台商將完全失去競爭力。因此他建議台灣政府，可協助南非和賴索托台商移廠到鄰近的史瓦帝尼（Eswatini），美國關稅僅10%。

由於地理位置緣故，全境被南非國土包圍的賴索托與南非擁有緊密的經濟往來關係，兩國屬於關稅同盟。

美國前總統柯林頓（William Jefferson Clinton）在2000年簽署頒行「非洲成長與機會法」，賴索托成為非洲數十個受惠國中最成功國家之一，成衣業也成為該國僱用最多員工人數的產業，且大多數工廠都是1980年代遷入的台灣人投資持有。

「台灣紡織資訊網」曾指出，一旦「非洲成長與機會法」不再適用，這些成衣廠工人的工作機會就有可能隨遷廠而消失。

此外，根據「南非貨運新聞網」（South AfricaFreight News）報導，史瓦帝尼的航空、鐵路和公路貨運商，以及貨運代理和倉庫租賃商，都期待台灣將包括製造業在內的商業利益從南非遷到史瓦帝尼。

史瓦帝尼是現今非洲境內54國中唯一仍與台灣保持外交關係的國家。在1980年代，許多跨國公司為避免種族隔離時期的制裁而撤離南非，遷至當時仍被稱為史瓦濟蘭（Swaziland）的地區。

2024年6月4日，史瓦帝尼宣布建立一個台灣專屬工業園區。

報導還特別強調，南非作為金磚國家（BRICS）的非洲錨點，對於金磚集團創始國中國的意向極度敏感，1997年底與台灣斷交後轉投靠中國至今。

另一名熟稔南非經商環境的不具名徐姓台商向中央社記者表示，雖然南非當地擁有眾多台商，但多數是早年移民到南非經商的老台僑和接棒的二代、三代，新進台商很少，且其經營的產業都不太會受到限制晶片輸入到南非的影響。

徐姓台商提醒有意耕耘南非市場的台商說，南非產品合規性和勞工相關法規雖算健全，但變動極快，因此台商應與當地法律顧問或台灣商會保持密切聯繫，即時掌握最新變化，確保合法合規經營。

如果企業有意在南非逐步擴張，也應注意南非的「廣義黑人經濟賦權」（Broad-based Black EconomicEmpowerment，B-BBEE）政策，並及早規劃挑選符合當地政治氛圍正確性的合作夥伴。

徐姓台商另提到，南非貧富差距大且種族多元，因此消費者偏好包羅萬象，台商可視自身市場定位引入不同類型產品，以便靈活應對行銷策略。

徐姓台商最後說，以目前情勢來看，南非會選擇向歐盟及金磚國家靠攏，且因南非央行才將政策利率下調0.25個百分點達到7.00%，因此通膨會放緩，未來幾年的經濟狀況應將持續且緩慢成長。但南非與美國外交關係正惡化中，且具潛在關稅問題，仍會為南非經濟穩定性帶來變數。

台商 關稅 南非 台美關係 史瓦帝尼

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