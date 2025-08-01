台美關稅簽保密不能公布 王鴻薇籲賴清德講清楚：與各國做法不同

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20%，國民黨立委王鴻薇今日表示，台灣屬於全球被課徵關稅較高的國家之一，明顯不屬於「友好低關稅待遇」國家行列，「大關稅，大失敗」已是事實。賴清德政府聲稱保密協議不能公布內容，與世界各國政府做法不同，到底政府拿什麼換到關稅，必須開誠布公說明清楚。

王鴻薇表示，台美關稅公布宣布20%，這樣的結果不但與柯建銘預測的10%大相逕庭，更遠遠落後於與主要競爭對手日、韓的15%，有不小的距離，就有人統計，在所有國家中，台灣的關稅負擔比大多數國家都還要高，尤其相比日本、南韓（皆為 15%）更顯劣勢，甚至落後於部分發展中國家，如印尼（19%）、馬來西亞（19%）、泰國（19%）等。台灣屬於全球被課徵關稅較高的國家之一，明顯不屬於「友好低關稅待遇」國家行列，「大關稅，大失敗」已經是鐵錚錚事實。

王鴻薇說，以目前公告關稅20%的情況來看，如果加上台幣升值幾乎等於實質關稅12%影響，初步看來還是逼近32%，這對國內產業受到的衝擊，已經是準經濟風暴的危機，國內經濟衝擊海嘯即將來襲，然而今天的賴清德總統的公開發言，讓國人無法接受。

王鴻薇指出，賴清德政府聲稱保密協議不能公布內容，與世界各國政府做法不同，台美關稅除了實質關稅數字外，最重要的評估就是要了解有沒有其他附加條件，但賴清德於發布記者會上推諉保密協議隻字不提內容，與日、韓各國政府，並公開投資金額產業影響發布關稅完全不同，到底政府拿什麼換到關稅，必須開誠布公說明清楚。

王鴻薇提到，賴清德面對關稅談判是否成敗，用「暫時性」這樣技術性說法，顯然並不事實，首先世界各國都有可以磋商的空間，但是沒有任何一個國家會對國內用「暫時性」一詞來規避責任，而且美國對外公告的台灣關稅，並沒有任何「暫時性」的標示與標記，不客氣的說，這是賴清德政府不願面對失敗的逃避，人民是不可能接受。

王鴻薇強調，面對如此重大的關稅問題，國難當頭，她具體要求賴清德政府，儘速重新評估審議特別預算，針對目前20％關稅影響，做全面性的衝擊評估報告，讓國內經濟有能力因應必然來到的衝擊； 一定要普發現金一萬，面臨美國關稅海嘯來襲，國內產業受到影響，尤其無薪假以及大量裁員。立法院已經三讀通過的條例，請行政院立即刻發放，緩解國人經濟困境；請行政院長卓榮泰率行政院團隊儘速進行專案報告，國難當頭，儘速進入雙方溝通，解決關稅對國人衝擊與影響。