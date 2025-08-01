快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

川普關稅推遲生效，高關稅將衝擊美國人民生活

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅稅率20% 工商協進會籲政府：持續爭取更低稅率、電價續凍漲

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會呼籲政府啟動應變機制，並請談判團隊持續爭取最佳條件，穩定競爭環境，強化產業韌性。圖為工商協進會理事長吳東亮。聯合報系資料照
工商協進會呼籲政府啟動應變機制，並請談判團隊持續爭取最佳條件，穩定競爭環境，強化產業韌性。圖為工商協進會理事長吳東亮。聯合報系資料照

美國總統川普宣布實施對等關稅政策，台灣產品將被課徵「暫時性」20%關稅稅率，雖自原先公布的32%稅率下調，但仍高於日本、南韓等主要出口國的15%水準，對台灣出口競爭力造成新的壓力。工商協進會呼籲政府啟動應變機制，並請談判團隊持續爭取最佳條件，穩定競爭環境，強化產業韌性。

對等關稅稅率宣布後，美國也擬依據「1962年貿易擴張法」第232條款啟動半導體國安調查，工商協進會表示，台灣高科技業未來可能面臨更多關稅與非關稅障礙等挑戰，整體政策仍具高度不確定性，恐進一步加深台灣出口的不確定性，須持續觀察調查進度與稅率。

為協助產業有效因應外部衝擊，確保經濟韌性與長遠發展，工商協進會表示，希望持續對美磋商，爭取更低稅率，由於日本為我國在美國市場主要競爭對手之一，日本稅率為15%，政府應針對工具機、模具、塑膠製品、電子材料等產品爭取優惠稅率，避免削弱我國產品競爭力。

工商協進會表示，建議政府依據「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，啟動相關資源投入，支援攸關產業調整、升級與韌性建構，特別針對半導體、製造業與出口導向產業，確保企業能穩健因應外部挑戰。

工商協進會也說，為抑制物價上漲，降低企業與民生負擔，建議下半年電價持續凍漲、審慎評估調漲最低工資，以降低企業負擔；同時為降低國人生活成本，大宗物資降稅或免稅期限續延至明年3月。

工商協進會呼籲，政府要提供研發補助、人才培育與數位轉型輔導，鼓勵企業投入創新升級，逐步擺脫純粹價格競爭，強化我國在關鍵技術領域之全球領導地位，並協助企業運用巨量資料拓展非美與全球南方市場，引導半導體及高科技業海外布局，與友好國家共建韌性供應鏈，降低單一市場依賴。

工商協進會強調，台灣在全球高科技產業鏈中具不可取代之技術優勢，即使面對20%關稅與產業挑戰，只要政府適時部署、引導資源，仍可穩住競爭條件，化外部壓力為升級動能。

電價 關稅 台美關係 最低工資

延伸閱讀

川普放風向球 專家看藥品關稅衝擊：長期恐讓供應鏈重組

美陸續確定各國關稅「含40%轉運稅」 陸方再痛批：保護主義損害利益

川普關稅推遲到8月7日：台灣「暫時性關稅」20%、高關稅也將衝擊美國消費者

美對台關稅比日韓高 鍾東錦：相信中央有能力協調「降一點」

相關新聞

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，根據白宮最新公布，台灣稅率為20%。據了解，台美談判過程中，陸方持續透過管道向美...

20%只是暫時？學者曝川普恐因「這原因」強給台灣15%稅率：危機更大

美國宣布對台稅率20%，但總統賴清德隨即表示只是暫時性關稅，還會再爭取更低稅率。亞太商工協會執行長邱達生推測，應該是美國...

台美關稅簽保密不能公布 王鴻薇籲賴清德講清楚：與各國做法不同

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20%，國民黨立委王鴻薇今日表示，台灣屬於全球被課徵關稅較高的國家之一，明顯不屬於「友好低關...

美不具名官員指台美持續談判 20%是臨時稅率

美國白宮於7月31日午夜的對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，台灣的稅率定為20%。賴清德總統表示，這是「暫...

「暫時性關稅」還有轉機？邱毅批賴清德還在騙：九成投資利潤歸美國是搶劫

美國白宮公布台灣最新對等關稅為20%，比日本、南韓15%還高。對此，前立委邱毅在臉書發文砲轟政府，直言「消息傳來，全台震動」，痛批政府三個多月來的談判成果，形同「做了三個多月的舔狗，一無所獲」。

曾說關稅32%今遭出征 趙少康：綠側翼全面出動掩飾談判不力

美國白宮宣布台灣的對等關稅為20％，資深媒體人趙少康日前曾指美國對台課徵關稅是32%，結果遭親綠網友出征。趙少康今說，出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。