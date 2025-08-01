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美台談判附帶4千億美元投資 許淑華：細節須向國人交代

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華提醒中央對美關稅談判，不要犧牲台灣農業和中小企業權益。圖／民眾提供
南投縣長許淑華提醒中央對美關稅談判，不要犧牲台灣農業和中小企業權益。圖／民眾提供

美國對台灣關稅暫定為20%，高於日本、韓國的15%。賴清德總統強調，將持續談判爭取調降。南投縣長許淑華今表示，支持中央爭取降稅，但過程中勿犧牲台灣農業利益，並兼顧中小企業競爭力。

許淑華指出，美國宣布的20%關稅對南投農業及中小企業都可能造成壓力。她說，媒體報導台灣附帶4000億美元投資計畫，中央應清楚說明談判過程中是否有其他權益交換及影響產業範圍，讓地方能及早因應。

身為農業縣，許淑華強調，縣府將盤點縣內出口美國的農特產品種類與數量，並向中央提出訴求，「談判過程中請勿犧牲農業」。她表示，南投農業出口對當地經濟影響重大，一旦遭遇關稅衝擊，將波及農民生計。

此外，許淑華也關注南投縣內中小型傳統產業。她指出，這些業者近來已面臨台幣升值壓力，如今又將承受關稅成本，生存與競爭力都面臨挑戰，「請中央持續爭取調降關稅，並保障中小企業發展空間」。

關稅 農民 許淑華 賴清德 台美關係 中小企業

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