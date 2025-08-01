美國對台灣課徵20%關稅 工商協進會籲政府啟動應變措施、穩定競爭條件

針對美國宣布對台灣課徵20%關稅，工商協進會1日籲政府啟動應變措施、穩定競爭條件並提升產業韌性，同時提出持續對美磋商，爭取更低稅率等五大建言。

美國總統川普宣布實施對等關稅政策，台灣產品將被課徵「暫時性」20%關稅稅率，雖自原先公布的32%稅率下調，但仍高於日本、韓國等主要出口國的15%水準，對台灣出口競爭力造成新的壓力。

同時，美方擬依據《1962年貿易擴張法》第232條款啟動半導體國安調查，台灣高科技業未來可能面臨更多關稅與非關稅障礙等挑戰，整體政策仍具高度不確定性，恐進一步加深台灣出口的不確定性，須持續觀察調查進度與稅率。工商協進會呼籲政府啟動應變機制，並請談判團隊持續爭取最佳條件，穩定競爭環境，強化產業韌性。

鑒於此情勢，工商協進會特向政府提出五大建言，並建請政府採取措施，協助我國產業有效因應外部衝擊，確保經濟韌性與長遠發展；五大建言包括：

1.持續對美磋商，爭取更低稅率；由於日本為我國在美國市場主要競爭對手之一，日本稅率為15%，政府應針對工具機、模具、塑膠製品、電子材料等產品爭取優惠稅率，避免削弱我國產品競爭力。

2.加速完成特別預算案，強化產業韌性；建議政府依據「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，啟動相關資源投入，支援攸關產業調整、升級與韌性建構，特別針對半導體、製造業與出口導向產業，確保企業能穩健因應外部挑戰。

3.抑制物價上漲，降低企業與民生負擔；建議下半年電價持續凍漲、審慎評估調漲最低工資，以降低企業負擔；同時為降低國人生活成本，大宗物資降稅或免稅期限續延至明年3月。

4.加速產業創新與高值化，提升國際競爭力；提供研發補助、人才培育與數位轉型輔導，鼓勵企業投入創新升級，逐步擺脫純粹價格競爭，強化我國在關鍵技術領域之全球領導地位。

5.拓展全球多元市場與韌性供應鏈；協助企業運用巨量資料拓展非美與全球南方市場，引導半導體及高科技業海外布局，與友好國家共建韌性供應鏈，降低單一市場依賴。

工商協進會強調，台灣在全球高科技產業鏈中具不可取代之技術優勢，即使面對20%關稅與產業挑戰，只要政府適時部署、引導資源，仍可穩住競爭條件，化外部壓力為升級動能。