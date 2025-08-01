台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，根據白宮最新公布，台灣稅率為20%。據了解，台美談判過程中，陸方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國大陸提防台美經濟關係過於親密，可能對中國利益造成損害。

涉外人士分析，台美談判過程中，陸方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國大陸提防台美經濟關係過於親密，可能對中國大陸利益造成損害，尤其台美貿易協議會強化台灣的政治實力牽動兩岸關係。北京除了不樂見台灣談得比美中更快，不希望台美貿易協議合作升級，也不樂見台灣在經濟上取得更高的獨立性。

另引述路透報導，美國不具名官員表示，賴清德總統關於談判「持續進行」的說法是「準確的」。該名美國官員表示「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議。

原文如下：

A U.S. official said Lai's statement that negotiations were continuing was "accurate". "The interim rate is lower than the original rate, and it's much lower than that of several other major trading partners with ongoing negotiations. We can interpret this as Taiwan's offer being well received and being close to a final agreement," said the official who declined to be identified given the sensitivity of the issue.

此外，涉外人士也提出四點，反擊民眾黨主席黃國昌指控台美關稅談判是黑箱。

第一，相較於以往的國際經貿談判，這次的談判牽涉國家眾多，時間也相對有限，是個辛苦的任務，世界各國如此，台灣也是如此。台灣從32%降到20%，是一個階段性的成果，也表示雙方談判有所進展。目前的20%只是「暫時性稅率」，後續還需要談，所以希望國會跟國人，能夠團結一致，給辛苦的談判團隊最大的支持。

第二，在談判的過程當中，政府也已準備相關的因應措施，依照各行各業的需要隨時提出，盡全力協助產業與勞工。

第三，各國都會對關稅的結果無法明確掌控，擔心自己被影響的程度有多少。但談判的過程中，雙方是有保密協議，所以，這次世界各國與美方談判，過程都是如此，台灣也不例外。

第四，談判的結果必須受到國會監督，這點在談判的過程中，我們的談判團隊也不斷向美方表達，所有的談判結果，我們都必須向國會報告、向國人負責。因此，談判的內容最終仍是會公開透明，並且需要經過國會同意。