台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅,根據白宮最新公布,台灣稅率為20%。據了解,台美談判過程中,陸方持續透過管道向美方關切,希望得知台灣的投資合作方案,中國大陸提防台美經濟關係過於親密,可能對中國利益造成損害。

涉外人士分析,台美談判過程中,陸方持續透過管道向美方關切,希望得知台灣的投資合作方案,中國大陸提防台美經濟關係過於親密,可能對中國大陸利益造成損害,尤其台美貿易協議會強化台灣的政治實力牽動兩岸關係。北京除了不樂見台灣談得比美中更快,不希望台美貿易協議合作升級,也不樂見台灣在經濟上取得更高的獨立性。

另引述路透報導,美國不具名官員表示,賴清德總統關於談判「持續進行」的說法是「準確的」。該名美國官員表示「臨時關稅稅率低於最初的稅率,也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應,且已接近達成最終協議。

原文如下:

"The interim rate is lower than the original rate, and it's much lower than that of several other major trading partners with ongoing negotiations. We can interpret this as Taiwan's offer being well received and being close to a final agreement," said the official who declined to be identified given the sensitivity of the issue.