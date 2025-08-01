經濟學家李鎮宇：第一階關稅20％比預期好 重點談判在半導體最低稅率

美方宣布台灣關稅20％且比日韓高，台新金（2887）首席經濟學家李鎮宇表示，看到台灣關稅數字第一感覺怎麼談那麼差，但還未包含市場開放、投資；更重要的是半導體232條款後續要包在一起談，其實比預期好。關稅對台灣沒那麼重要，真正經濟命脈是半導體232，只要拿到半導體最低稅率就成功。

李鎮宇於台新投資趨勢論壇會前受訪時表示，日韓是把汽車232條款和對等關稅一起談，並做了很多讓利，獲得15%關稅。目前我方對市場開放、投資都還未正式承諾，整體是好事，如果第一階段把所有有籌碼打出來對半導體232談判不利。重點不在於稅率，因為大家都被課關稅，好壞是比較出來，只要拿到半導體最低稅率就成功。

他提到，今年整體格局有二：很像空頭的多頭、爆擊（大跌）時一定要進場買股票，例如今天一開盤重挫300多點後立即收斂。此外，今年匯率不是重點，今年匯率較由事件型因素驅動，台幣大格局落在28.5-30之間波動，不會有明顯趨勢，明年匯率問題才會比較顯著。