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協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

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協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
賴清德總統，攝於6月8日。資料照片。美聯社
賴清德總統，攝於6月8日。資料照片。美聯社

美國白宮於7月31日午夜的對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，台灣的稅率定為20%。賴清德總統表示，這是「暫時性關稅」，並強調「未來我們會持續談判」。有不具名美國官員表示，賴總統關於談判仍在進行中的說法「正確」。

路透報導，這位不具名官員指出：「這項臨時稅率低於原先稅率，也遠低於數個目前仍在談判中的其他主要貿易夥伴。我們可以解讀為台灣的提案反應不錯，並已接近達成最終協議。」

賴總統上午率多名核心官員在總統府舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%一開始就不是我方談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判。

賴清德也指出，台灣最終目標是爭取對等關稅能夠合理、對台灣最有利，也爭取232關稅對台灣ICT、電子零組件產業不至於造成衝擊，這是我方的最終目標，同時希望在談判過程中深化台美經貿合作，並促進在國安、科技及多元領域合作，創造台美長期利益，這也是另外一個目標。

路透報導，半導體、電子產品以及資訊和通訊技術是台灣經濟支柱，也是美國保持對中國技術領先的關鍵，預計這些產品的稅率將與台灣的對等關稅稅率不同。

目前，美國正根據1962年「貿易擴展法」第232條對此類產品的稅率進行國安調查。美國商務部長盧特尼克7月27日表示，計畫在兩周內公布調查結果。

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