美對台關稅20% 高市經發局啟動對等關稅經濟對策小組

針對美國總統川普今宣布對台輸美商品課徵20％關稅，高市經發局今啟動「因應對等關稅經濟對策小組」，持續盤點高雄以出口導向為主產業衝擊，並與外貿協會密切合作，協助廠商對接全球市場、分散風險。

經發局指出，將持續協助企業朝向高值化、數位化與低碳轉型，以強化產業韌性，提升市場抗風險能力並確保營運穩定，結合國貿署與外貿協會線上商機媒合與實體展會，依在地廠商產品特性與國外買主需求動態媒合，開拓歐洲、拉丁美洲、東協及中東等新興多元國際通路。

經發局強調，將透過園區及法人合作，透過電訪與實地訪視掌握影響情形，並依企業實際需求，協助對接中央資源，爭取融資優惠與相關補助，降低營運衝擊。

另依賴清德總統稍早說明，當前美方公布對台20％關稅屬「暫時性稅率」，後續仍將持續協商，將與中央保持緊密聯繫，滾動調整因應作為，持續協助企業面對外部貿易環境變動所帶來的挑戰。