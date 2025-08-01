李鎮宇：台美後續談判有機會複製半導體最惠國待遇 20%稅率可望再降

台新金控首席經濟學家李鎮宇今日在出席「2025年台新投資趨勢論壇」，對於美國對台灣關稅稅率宣布為20%，他分析，整體而言反而是好事，由於關稅還要和半導體的232條款包在一起談，因此後面還有降低稅率的機會，甚至還有複製日韓的汽車最惠國待遇，台灣也有望拿到半導體的最惠國待遇；他進而指出，台幣匯率今日重貶至30元，匯率近來持續貶值，更降低關稅的衝擊。

李鎮宇指出，政府團隊把對等關稅和半導體的232條款包在一起談是正確的，倘若沒有包在一起談，而是拆成二段的話：「會被川普搾乾！」因此他認為，20%稅率是暫時性的，台美會繼續往下談而把稅率減少，因此這個結果比預期來得好，就像今日台股雖然開盤之後最低重挫375點，但最後收跌百點左右，顯見市場已了解20%並非最終的稅率。

李鎮宇分析，即使開放美國農產品進口台灣，美國的農產品出口也會以歐盟或日本為主，台灣並非它的目標，因此對台灣農業影響有限。他指出，重要的美國消費用品不能被中國控制，和建立戰略產業基本供應能量，重建鐵鏽帶榮光，是川普三大戰略目標，因此，除了符合這三類戰略目標的產業之外，其他都有談判的空間。

他也強調，「關稅造成通膨，是錯誤的說法！」很多經濟學家都搞錯了，他進而舉例，日本失落30年，是因為通縮，而不是通膨，另外，日本過去課消費稅，每課一次通膨上去又下來，價格只有一次性調整，不會持續性，關稅造成通膨，是來自於預期，但現在不確定性消除了，就不會再造成通膨。

李鎮宇指出，台灣今年的經濟成長率應有機會上修，倘若下半年經濟成長率如主計總處5月的預估只有1%的話，他反問，第2季經濟成長率近8%，第3季、第4季是1%，股市老早就崩盤了，但現在看來台股還是強的。台灣對美國的出口主要和AI半導體及伺服器有關，和美國的科技巨人資本支出有關，這一塊就不會有提前出貨效應，因此下半年出口仍會有所支撐；至於內需，像工具機、塑化產業這些，政府能對這些受傷較多的產業，提供較好的條件來提振傳產，台灣經濟成長率應會上修，台股也會再往上走。