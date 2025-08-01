快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

李鎮宇：台美後續談判有機會複製半導體最惠國待遇 20%稅率可望再降

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，台美後續談判應有機會複製半導體最惠國待遇，20%稅率有機會再降。圖／台新金提供
台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，台美後續談判應有機會複製半導體最惠國待遇，20%稅率有機會再降。圖／台新金提供

台新金控首席經濟學家李鎮宇今日在出席「2025年台新投資趨勢論壇」，對於美國對台灣關稅稅率宣布為20%，他分析，整體而言反而是好事，由於關稅還要和半導體的232條款包在一起談，因此後面還有降低稅率的機會，甚至還有複製日韓的汽車最惠國待遇，台灣也有望拿到半導體的最惠國待遇；他進而指出，台幣匯率今日重貶至30元，匯率近來持續貶值，更降低關稅的衝擊。

李鎮宇指出，政府團隊把對等關稅和半導體的232條款包在一起談是正確的，倘若沒有包在一起談，而是拆成二段的話：「會被川普搾乾！」因此他認為，20%稅率是暫時性的，台美會繼續往下談而把稅率減少，因此這個結果比預期來得好，就像今日台股雖然開盤之後最低重挫375點，但最後收跌百點左右，顯見市場已了解20%並非最終的稅率。

李鎮宇分析，即使開放美國農產品進口台灣，美國的農產品出口也會以歐盟或日本為主，台灣並非它的目標，因此對台灣農業影響有限。他指出，重要的美國消費用品不能被中國控制，和建立戰略產業基本供應能量，重建鐵鏽帶榮光，是川普三大戰略目標，因此，除了符合這三類戰略目標的產業之外，其他都有談判的空間。

他也強調，「關稅造成通膨，是錯誤的說法！」很多經濟學家都搞錯了，他進而舉例，日本失落30年，是因為通縮，而不是通膨，另外，日本過去課消費稅，每課一次通膨上去又下來，價格只有一次性調整，不會持續性，關稅造成通膨，是來自於預期，但現在不確定性消除了，就不會再造成通膨。

李鎮宇指出，台灣今年的經濟成長率應有機會上修，倘若下半年經濟成長率如主計總處5月的預估只有1%的話，他反問，第2季經濟成長率近8%，第3季、第4季是1%，股市老早就崩盤了，但現在看來台股還是強的。台灣對美國的出口主要和AI半導體及伺服器有關，和美國的科技巨人資本支出有關，這一塊就不會有提前出貨效應，因此下半年出口仍會有所支撐；至於內需，像工具機、塑化產業這些，政府能對這些受傷較多的產業，提供較好的條件來提振傳產，台灣經濟成長率應會上修，台股也會再往上走。

關稅 台美關係

延伸閱讀

美關稅20％籲政府要繼續努力 基隆業者：速提配套措施降衝擊

加拿大承認巴勒斯坦 美關稅加碼25%→35%

美關稅20% 桃市最新調查衝擊6800家企業28萬人 2季出口減

質疑川普關稅權力 法官：竟給總統推翻國會政策權力

相關新聞

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

美國白宮於7月31日午夜的對等關稅談判期限屆滿前，公布調整過後的稅率清單，台灣的稅率定為20%。賴清德總統表示，這是「暫...

20%只是暫時？學者曝川普恐因「這原因」強給台灣15%稅率：危機更大

美國宣布對台稅率20%，但總統賴清德隨即表示只是暫時性關稅，還會再爭取更低稅率。亞太商工協會執行長邱達生推測，應該是美國...

【重磅快評】日韓半導體15%加最惠待遇 台灣用什麼換？

和碩董事長童子賢形容，台美暫時稅率20趴是「美國的施壓」。賴總統說，下次會一併討論晶片關稅。各界高度關注，我方將用多少代...

「暫時性關稅」還有轉機？邱毅批賴清德還在騙：九成投資利潤歸美國是搶劫

美國白宮公布台灣最新對等關稅為20%，比日本、南韓15%還高。對此，前立委邱毅在臉書發文砲轟政府，直言「消息傳來，全台震動」，痛批政府三個多月來的談判成果，形同「做了三個多月的舔狗，一無所獲」。

美對台關稅比日韓高 鍾東錦：相信中央有能力協調「降一點」

苗栗縣長鍾東錦針對美國對台關稅的議題指出，美國對台關稅高於日、韓， 讓他覺得不可思議，但此議題目前還未定案，中央應該還有...

關稅附加條件不明 黃建賓：政府不能把農漁民當犧牲品

美國宣布台灣對等關稅為20%，國民黨台東縣立委黃建賓今日指出，在談判過程附加條件不明情況下，恐衝擊我國農、漁民權益。台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。