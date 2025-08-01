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美對等關稅20％ 竹市啟動應變專案、擴大內需應對衝擊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，新竹市政府表示，重大經濟衝擊勢必影響竹市內需市場。記者林澔一／攝影
美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，新竹市政府表示，重大經濟衝擊勢必影響竹市內需市場。記者林澔一／攝影

美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，新竹市政府表示，重大經濟衝擊勢必影響竹市內需市場，市府將透過包含去年的購物節及好市加倍券等活動，刺激與強化內需消費市場；在產業支持方案上，市府將持續彙整中央資源，協助企業快速對接資源如金融援助、研發升級補助等各項支持措施。

新竹市代理市長邱臣遠表示，已責成新竹市政府團隊持續關注，掌握中央政府因應方案，讓轄內企業有效掌握可運用的資源，穩定當前產業運作，並化挑戰為轉型契機，以因應國際經貿變局所帶來的系統性衝擊。未來市府將透過產業座談會，主動邀集企業了解其應對需求並協助申請中央政府資源。

新竹市政府指出，市府團隊已啟動多項應變，包括盡速召開美國新關稅應變專案小組第3次會議，跨局處研擬擴大內需、紓困等政策；聯繫桃竹竹苗，盡速召開首長會議，跨縣市互相協助，共度難關；與在地企業保持密切聯繫提供必要協助；針對可能到來的裁員或無薪假潮，請勞青處等相關局處啟動應對。

此外，市府也持續推動協助中小企業轉型升級、SBIR、扶植青創等政策，提升競爭力，應對全球貿易環境變化，並與中央政府聯繫，爭取更多有利的政策支持與財政補助。

邱臣遠表示，面對國際政策的波動性及全球經貿變局，為有效協助竹市企業因應美國新關稅挑戰，市府加速強化「產業輔助者」與「政策催化者」的角色，從「資訊整合」、「創新推動」與「治理協作」三大策略方向深化對在地產業的支持與引導。市府的角色必須從「應變者」變成「轉型推動者」，不僅穩定當前產業運作，更能引導企業在變化快速的局勢中尋求升級契機，打造具韌性、創新力與全球競爭力的在地產業體系。

市府補充，針對受衝擊企業，將進行輔導並提供可申請資源，確保相關資源能快速到位並有效發揮。新創動能辦公室已經準備好協助與日的交流與媒合，未來期待共同推動產業創新、轉型與智慧化發展相關，提升竹市產業競爭力，邁向永續與國際接軌。

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