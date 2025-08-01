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20%只是暫時？學者曝川普恐因「這原因」強給台灣15%稅率：危機更大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生推測，川普恐怕會提巨額投資要求台灣同意，然後稅率降為15%。圖/本報資料照片
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生推測，川普恐怕會提巨額投資要求台灣同意，然後稅率降為15%。圖/本報資料照片

美國宣布對台稅率20%，但總統賴清德隨即表示只是暫時性關稅，還會再爭取更低稅率。亞太商工協會執行長邱達生推測，應該是美國想要的投資，台灣還沒答應，川普恐怕會提巨額投資要求台灣同意，然後稅率降為15%，「即使台灣只想要20%也身不由己。」但對等關稅影響產業如工具機等，不是台灣輸美大宗產業，對總體經濟影響不會那麼顯著，接下來的232條款影響較大。

「即使台灣想要20%，美國也不會讓你20%，而是要你接受15%，因為條件還未開出來，有一些投資保密才是重點」，邱達生從總統表示20%只是暫時性稅率，看到背後更大危機。

他說，台灣可能沒有接受一些要求，因此目前拿到20%，但越南20%是對美零關稅換來的，日本、南韓都是承諾巨額投資金額，美國一定也對台灣提出巨額投資，只是美方還未公布，「20%不是最後稅率，不會讓你留在20%而不用投資，要你接受鉅額投資，身不由己」。

邱達生分析，以美國市場來看，受影響產業主要是與日、韓有競爭的機械、工具機及汽車零組件，不是台灣大宗產業，如果與日韓差5%稅率，美國進口商不會對台灣下單，會失去美國市占率，不能說沒有影響，但是可控，對總經濟不會那麼顯著，因為台灣出口美國主要是資通訊及電子零組件，因此232條款影響較大。

邱達生強調，如果接受美國要求巨額投資，會衝擊到中長期經濟發展，而且國會也不見得同意。

關稅 台美關係

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