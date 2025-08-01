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放行美牛、保健食品換低稅率？ 食藥署長拒透露：讓前線無後顧之憂

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛表示，國際談判在定案前，依約定不可透露細節，「讓前線長官無後顧之憂」，且行政院已說明，目前稅率為階段性稅率，未來有望再調降。本報資料照片
衛福部食藥署長姜至剛表示，國際談判在定案前，依約定不可透露細節，「讓前線長官無後顧之憂」，且行政院已說明，目前稅率為階段性稅率，未來有望再調降。本報資料照片

美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，外界關注我國以何種籌碼換取降低稅率，是否犧牲食安，放行美牛內臟，或放寬豬牛產地標示，以及是否對我國藥品、保健食品造成影響。對此，衛福部食藥署長姜至剛表示，國際談判在定案前，依約定不可透露細節，「讓前線長官無後顧之憂」，且行政院已說明，目前稅率為階段性稅率，未來有望再調降。

我國保健食品30%關稅，日前傳出被美方盯上，我國擬降低稅率至20%換取美國對等關稅優待，而美方對保健使品課徵關稅，過去僅6.4%。藥界指出，本次關稅稅率涵蓋範圍，目前仍不明朗，我國是否因應談判降低關稅，也有待官方對外說明。對此，姜至剛表示，貿易相關事務非食藥署主管，該署僅針對保健食品安全、功效把關，關稅是否調整非他權限。

外傳，為換取關稅稅率，我國可能將保健食品關稅稅率，由現行30%降至20%。台灣製藥工業同業公會常務理事謝賢仁表示，若進口保健食品關稅下降至20%，勢必衝擊國內產業，國內很早就開始因應，作法包括至日本等海外國家設廠，或委託當地廠商生產製造；國外品牌如日本、美國等保健食品，與國內品牌相比較受國人青睞，若我國降低關稅，衝擊很快就會發生。

謝賢仁說，銷售至美國保健食品較少，即使本次對等關稅包含保健食品，影響幅度預期有限，反而是藥品有幾家廠商外銷美國，可能受到影響；美國保健食品要大幅輸台，預期仍有難度，台美雙方對保健十匹規範不同，我國保健食品對相關成份要求稀釋較多，若美國保健食品成分濃度較高，是否可順利輸台，還需要謹慎觀察。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩說，關稅稅率20%，「對我們來說有些意外」，而從美國總統川普談話可見，對國際藥廠衝擊大，國內應透過韌性特別預算，強化本土製藥韌性，各國政府針對藥品供應，多採取更「在地化、韌性化」方式處理，此為必然趨勢，為提升國內藥品韌性，盼政府落實立法院日前通過的韌性特別預算，其中附帶決議要求每年保留12%預算，用於藥品供應韌性。

美牛 關稅 台美關係

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