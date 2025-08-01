關稅20%賴清德稱階段性成果 民眾黨酸「精神勝利法」大內宣

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，賴清德總統今率團隊開記者會。民眾黨表示，賴總統將對美出口關稅20％結果形容成「階段性成果」，大內宣口號根本不是國人想聽到的答案，請賴總統不要「精神勝利法」務實理性面對關稅。

民眾黨稍早發聲明表示，賴清德總統與執政團隊出面開記者會，但整場記者會結束後，賴政府到底要如何因應20％關稅對國內產業的衝擊，國人完全聽不到任何答案。賴總統對於談什麼？換什麼？又犧牲哪些台灣利益？皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過。

民眾黨指出，更令人不可置信的是，賴總統將對美出口關稅20％的結果形容成「階段性成果」，這種「精神勝利法」的大內宣口號根本不是國人想聽到的答案，民眾黨對記者會充滿空洞的言論，失望透頂，卓榮泰直至今下午才要緊急召集各部會重新評估衝擊的產業及因應方案，更加印證這段時間執政團隊的荒腔走板，缺乏準備。

民眾黨表示，面對稅率高於主要貿易競爭對手日本、韓國以外，更比泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞國家都來得高，計入從今年4月迄今的新台幣升值幅度超過10%，以出口為導向的眾多產業，將遭受海嘯般地負面衝擊，賴總統依舊拿「保密協議」當藉口拒絕向國會溝通、規避國會監督，任由產業界自行應對關稅及匯率的衝擊，這要國人如何接受？

民眾黨指出，美國高關稅政策是要處理其貿易逆差及財政赤字，同時以對等關稅及非關稅貿易問題談判，要求更多的採購金額與開放市場等條件。除了20%高關稅及新台幣升值對出口導向產業的影響，到底還犧牲多少的台灣利益，讓台灣付出什麼代價，請賴政府務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地向國人交待，並停止政治惡鬥。