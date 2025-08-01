台灣關稅20% 黃敏惠：國人不安請中央速提因應方案協助產業

美國公布對台灣對等關稅20%，嘉義市長黃敏惠上午到市警局主持卸新任局長交接典禮說，美國公布對台課徵達20%關稅後，股市開盤應聲下跌，真實反應國人看法，以及此刻產業的不安，請中央政府盡快拿出對策，協助產業因應衝擊。

黃敏惠說，面對新一波關稅政策對產業衝擊，此刻唯有家和才能萬事興，只有團結合作，才能共同應對國際間經貿的挑戰。呼籲朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局，也希望中央能盡快提出因應方案，助企業因應國際變局與關稅影響。

黃敏惠說，上午參加台電殉職員工李元瀚公祭，遇到經濟部長郭智輝，郭告訴她，關稅還未定案，雖如此，關稅公布後，國人產業感到惶惶不安，她表示，前副總統蕭萬長過去任職經濟部，在中美斷交代表赴美談判，為台灣爭取獲得最惠國待遇，讓國人肯定感謝。