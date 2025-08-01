快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

台灣關稅20% 黃敏惠：國人不安請中央速提因應方案協助產業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美國公布對台灣對等關稅20%，嘉市長黃敏惠上午到市警局主持卸新任局長交接典禮說，美國公布對台課徵達20%關稅後，股市開盤應聲下跌，真實反應國人看法，以及此刻產業的不安，請中央政府盡快拿出對策，協助產業因應衝擊。記者魯永明／攝影
美國公布對台灣對等關稅20%，嘉市長黃敏惠上午到市警局主持卸新任局長交接典禮說，美國公布對台課徵達20%關稅後，股市開盤應聲下跌，真實反應國人看法，以及此刻產業的不安，請中央政府盡快拿出對策，協助產業因應衝擊。記者魯永明／攝影

美國公布對台灣對等關稅20%，嘉義市長黃敏惠上午到市警局主持卸新任局長交接典禮說，美國公布對台課徵達20%關稅後，股市開盤應聲下跌，真實反應國人看法，以及此刻產業的不安，請中央政府盡快拿出對策，協助產業因應衝擊。

黃敏惠說，面對新一波關稅政策對產業衝擊，此刻唯有家和才能萬事興，只有團結合作，才能共同應對國際間經貿的挑戰。呼籲朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局，也希望中央能盡快提出因應方案，助企業因應國際變局與關稅影響。

黃敏惠說，上午參加台電殉職員工李元瀚公祭，遇到經濟部長郭智輝，郭告訴她，關稅還未定案，雖如此，關稅公布後，國人產業感到惶惶不安，她表示，前副總統蕭萬長過去任職經濟部，在中美斷交代表赴美談判，為台灣爭取獲得最惠國待遇，讓國人肯定感謝。

關稅 黃敏惠 台美關係

延伸閱讀

點名「鬼混」 吳宗憲：郭智輝為美國關稅下台

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

嘉義市國中小卸新任校長交接典禮 黃敏惠：教育是城市希望工程

豪雨不放假從罵爆到封神！嘉市一早無雨 網讚黃敏惠神決策挺「選總統」

相關新聞

高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

美國白宮宣布對台課徵20％對等關稅，府院定調為「暫時性稅率」，下次會議將一併討論攸關晶片關稅的232調查條款。賴清德指出...

賴總統：關稅結果將向國會報告 現在不宜斷言成功或失敗

美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，在野黨陣營質疑這是嚴重挫敗，政府在談判過程搞黑箱。賴總統強調，各國都遵循經貿談判慣例...

美對等關稅20％ Cheap：台灣手上根本沒牌 台積電唯一有價值又太早打

美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統澄清是「暫時性稅率」，目前仍在談判中，並非最終結果。百萬網紅「Cheap」表示...

「暫時性關稅」還有轉機？邱毅批賴清德還在騙：九成投資利潤歸美國是搶劫

美國白宮公布台灣最新對等關稅為20%，比日本、南韓15%還高。對此，前立委邱毅在臉書發文砲轟政府，直言「消息傳來，全台震動」，痛批政府三個多月來的談判成果，形同「做了三個多月的舔狗，一無所獲」。

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤...

美對等關稅20％ 竹市啟動應變專案、擴大內需應對衝擊

美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，新竹市政府表示，重大經濟衝擊勢必影響竹市內需市場，市府將透過包含去年的購物節及好市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。