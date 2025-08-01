美對等關稅20％ Cheap：台灣手上根本沒牌 台積電唯一有價值又太早打

美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統澄清是「暫時性稅率」，目前仍在談判中，並非最終結果。百萬網紅「Cheap」表示，談判很難，他能理解台灣談判團隊的苦衷，台灣手上根本沒牌，市場小、沒天然資源，是能談出什麼好結果？唯一有價值的台積電又太早打。

「但你前面都在大罷免」，Cheap表示，民進黨立委王義川日前說「現在沒什麼比大罷免更重要」，讓人家覺得，「你整天在搞政治」，到底有沒有用心在正事上？

網友表示，「扣掉台積電，也只剩下農產汽車關稅跟加碼投資，但這些都比不上日韓吧」、「台幣升值也是一張牌，早早就打出去了」、「整天都在鬥爭，怎麼可能做正事」、「反正現在講保密協議，不能說跟美國簽啥內容，也很妙」、「看來我們這一盤期真的下錯了，太早太衝動」。