政院曾說關稅優於日韓 葛如鈞：護國神山赴美 未能換實質讓利

國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇發言指出，美國關稅談判結果令人失望，台灣被課徵20%關稅，不僅高於日本、南韓的15%，更與行政院過去「一定優於日韓」的說法明顯矛盾。台灣為爭取美方信任，護國神山赴美設廠已投入高達1650億美元的投資，如今卻未能換取實質讓利，對出口產業將造成沉重打擊。

葛如鈞提出四大質疑，政府的談判策略為何失靈？大規模對美投資究竟換到了什麼？是否有機會啟動後續協商與關稅救濟？賴清德總統稱關稅為「暫時關稅」，證據在哪裡，還是只是自我感覺良好？

葛如鈞強調，如果再加上近期新台幣升值帶來約13%的出口成本上升，台灣企業實質壓力甚至高於未談判的狀態，令人質疑政府是否過於自信甚至誤判情勢。經濟韌性與通訊韌性本是一體兩面，唯有雙軌並進、多元韌性，臺灣才能在變局中站穩腳步。

針對通訊韌性問題，葛如鈞指出，從七月初風災導致大範圍網路中斷，到日前中華電信疑似大規模斷訊，全台多個災區至今仍在努力恢復基本通訊，甚至出現醫院無法聯絡醫師的危急情況，凸顯台灣在數位基礎設施上的脆弱性。

葛如鈞說明，我國對外通訊過度集中於十幾條海底電纜，一旦遭遇天災或敵對勢力攻擊，恐瞬間成為「數位孤島」。在低軌衛星佈建方面，目前政府僅與 OneWeb 合作，數量不到700顆涵蓋有限，服務量體與國際主流的 Starlink 相去甚遠，Starlink已布建超過 7000 顆衛星，服務全球逾130國，卻未涵蓋台灣。

葛如鈞提出具體建議，立即開放更多低軌衛星業者進入市場，降低單一依賴風險；鼓勵電信業者預先簽約，強化備援通訊網路；加速我國自主低軌衛星計畫推動，建立長期戰略韌性。

葛如鈞強調，「沒有通訊韌性，就沒有國防韌性；沒有經濟韌性，也就沒有國家韌性。」呼籲行政院應立即正視問題，進行全面檢討，提出具體對策，回應人民關切，這不只是經濟與科技的問題，更是國家安全的底線。