快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

政院曾說關稅優於日韓 葛如鈞：護國神山赴美 未能換實質讓利

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇發言指出，從七月初風災導致大範圍網路中斷，到日前中華電信疑似大規模斷訊，全台多個災區至今仍在努力恢復基本通訊，甚至出現醫院無法聯絡醫師的危急情況，凸顯台灣在數位基礎設施上的脆弱性。圖／葛如鈞辦公室
國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇發言指出，從七月初風災導致大範圍網路中斷，到日前中華電信疑似大規模斷訊，全台多個災區至今仍在努力恢復基本通訊，甚至出現醫院無法聯絡醫師的危急情況，凸顯台灣在數位基礎設施上的脆弱性。圖／葛如鈞辦公室

國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇發言指出，美國關稅談判結果令人失望，台灣被課徵20%關稅，不僅高於日本、南韓的15%，更與行政院過去「一定優於日韓」的說法明顯矛盾。台灣為爭取美方信任，護國神山赴美設廠已投入高達1650億美元的投資，如今卻未能換取實質讓利，對出口產業將造成沉重打擊。

葛如鈞提出四大質疑，政府的談判策略為何失靈？大規模對美投資究竟換到了什麼？是否有機會啟動後續協商與關稅救濟？賴清德總統稱關稅為「暫時關稅」，證據在哪裡，還是只是自我感覺良好？

葛如鈞強調，如果再加上近期新台幣升值帶來約13%的出口成本上升，台灣企業實質壓力甚至高於未談判的狀態，令人質疑政府是否過於自信甚至誤判情勢。經濟韌性與通訊韌性本是一體兩面，唯有雙軌並進、多元韌性，臺灣才能在變局中站穩腳步。

針對通訊韌性問題，葛如鈞指出，從七月初風災導致大範圍網路中斷，到日前中華電信疑似大規模斷訊，全台多個災區至今仍在努力恢復基本通訊，甚至出現醫院無法聯絡醫師的危急情況，凸顯台灣在數位基礎設施上的脆弱性。

葛如鈞說明，我國對外通訊過度集中於十幾條海底電纜，一旦遭遇天災或敵對勢力攻擊，恐瞬間成為「數位孤島」。在低軌衛星佈建方面，目前政府僅與 OneWeb 合作，數量不到700顆涵蓋有限，服務量體與國際主流的 Starlink 相去甚遠，Starlink已布建超過 7000 顆衛星，服務全球逾130國，卻未涵蓋台灣。

葛如鈞提出具體建議，立即開放更多低軌衛星業者進入市場，降低單一依賴風險；鼓勵電信業者預先簽約，強化備援通訊網路；加速我國自主低軌衛星計畫推動，建立長期戰略韌性。

葛如鈞強調，「沒有通訊韌性，就沒有國防韌性；沒有經濟韌性，也就沒有國家韌性。」呼籲行政院應立即正視問題，進行全面檢討，提出具體對策，回應人民關切，這不只是經濟與科技的問題，更是國家安全的底線。

關稅 台美關係

延伸閱讀

台美關稅談判進度不明…澳洲放寬美牛 葛如鈞籲政府早因應

日本執政聯盟吞敗 葛如鈞：人家席次減少有喊大罷免？

影／蓋牌台美關稅談判進度 葛如鈞批政治凌駕經濟

鄭麗君傳本周再赴美談關稅 葛如鈞示警一情況恐不及因應

相關新聞

高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

美國白宮宣布對台課徵20％對等關稅，府院定調為「暫時性稅率」，下次會議將一併討論攸關晶片關稅的232調查條款。賴清德指出...

賴總統：關稅結果將向國會報告 現在不宜斷言成功或失敗

美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，在野黨陣營質疑這是嚴重挫敗，政府在談判過程搞黑箱。賴總統強調，各國都遵循經貿談判慣例...

美對等關稅20％ Cheap：台灣手上根本沒牌 台積電唯一有價值又太早打

美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統澄清是「暫時性稅率」，目前仍在談判中，並非最終結果。百萬網紅「Cheap」表示...

「暫時性關稅」還有轉機？邱毅批賴清德還在騙：九成投資利潤歸美國是搶劫

美國白宮公布台灣最新對等關稅為20%，比日本、南韓15%還高。對此，前立委邱毅在臉書發文砲轟政府，直言「消息傳來，全台震動」，痛批政府三個多月來的談判成果，形同「做了三個多月的舔狗，一無所獲」。

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤...

美對等關稅20％ 竹市啟動應變專案、擴大內需應對衝擊

美國今天公布我國對等關稅稅率為20%，新竹市政府表示，重大經濟衝擊勢必影響竹市內需市場，市府將透過包含去年的購物節及好市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。