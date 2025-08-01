川普課台20%關稅超出預期 陳菁徽轟：綠營大內宣騙台灣人

美國宣布對台灣課徵關稅20%，國民黨立委陳菁徽今表示，過去賴政府一直釋放各種大內宣的消息，說談判進展非常順利，說我方是在談判的前段班，結果關稅高於日韓，救災治國慢半拍，搞大惡罷卻是積極進取。賴政府不做事，在野黨來承擔。

陳菁徽說，過去一個月，天災人禍，讓台灣人民水深火熱；今天清晨，美國關稅大刀揮下，關稅20%。超出所有人的預期，只能說台灣現在內憂外患。

陳菁徽表示，過去賴政府一直釋放各種大內宣的消息，說談判進展非常順利，說我方是在談判的前段班。「我們最偉大的企業家、崇越科技共同創辦人，勘災雙手抱胸、站在外面的經濟部長郭智輝，甚至還說：『談判順位一定排在前面，不影響國內生態，還會創造競爭優勢』。郭智輝還自信的說，對台美關稅談判有信心，不至於談出比日韓更差。」

陳菁徽表示，綠營也不斷靠媒體放話，說行政院副院長鄭麗君的談判風格，是「很難纏的談判對手」，堅守原則、不輕易讓步，絕不犧牲台灣整體利益。「結果最後談完，結果我們有比日本低嗎？沒有；我們有比韓國低嗎？沒有。」

陳菁徽提到，七月，人民在天災中被摧殘，在人禍的大惡罷中奮力抵抗。八月第一天，迎接台灣人的不是希望，而是關稅衝擊的開始。

陳菁徽說，現在想起七月，中南部面臨嚴重的災情，至今仍然痛心難耐。老太太因為缺電，點蠟燭火災身亡，老爺爺因為沒有呼吸器，失去生命，多少民眾過了幾十個沒有水、沒有電、甚至沒有屋頂的夜晚，多少台電的工人因為政府的不聞不問在搶救中受傷。

陳菁徽表示，賴政府花了整整23天，才終於想到要前進指揮。因為賴清德總統原本只想要叫災民自己爬屋頂，只想要嗆災民說，高官的手機有訊號，所以就是有訊號。這種不食人間煙火的發言，這種一言九頂，別人講一句，馬上回九句的執政態度，讓人民很辛苦，讓台灣很艱困。

陳菁徽批，救災治國慢半拍，搞大惡罷卻是積極進取。賴政府不做事，在野黨來承擔。要求行政院儘速提出「颱風災後重建條例草案」，以最快速度完成審議，讓災後重建資源能迅速到位，協助災民恢復正常生活。請擴大補助救災重建、儘速通過重建特別條例。天佑台灣。台灣加油。