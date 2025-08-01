賴清德稱關稅是階段性結果 藍智庫：已經衝擊產業信心

美國宣布對台灣課徵關稅20%，國民黨智庫國政基金會今日表示，關稅與匯率的疊加效應使許多廠商延後投資計畫，甚至開始消極觀望市場動向，台灣經濟雖仍具基本韌性，但在對外貿易極度依賴的體質之下，若政府繼續以空洞語言面對實質衝擊，產業信心只會持續下探。

針對美國課台灣20%關稅，賴清德總統今日現身表示，這僅屬「階段性結果」。

國政基金會表示，顯示談判尚未完成，後續稅率仍有變動可能。然比起原先預告的32%已有所下修，但整體交換條件至今未見公開，使得產業界與社會各界反而更加不安。這個「暫時的數字」並非終局，卻已對市場信心造成實質衝擊。

國政基金會表示，對照日本與南韓談得的15%結果，台灣的關稅協議不僅數字偏高，相關內容也缺乏清晰交代，至今連影響範圍、適用產業為何都未說明。相較之下，日韓政府在協議達成後，皆有主動公布稅率安排與相關配套措施，使企業能及早掌握方向、預作準備。反觀賴政府，不僅迄今未公布任何受影響項目清單，對於實際交換條件與戰略產業規劃也刻意迴避，僅以「戰略合作」、「對等原則」等空泛措辭模糊焦點。即使總統今日親自召開記者會，依然未說清楚政府承諾了什麼，產業界仍處於資訊真空，只能在不確定中舉棋不定。

國政基金會表示，企業面對的壓力並不僅止於關稅。2024年以來，新台幣對美元已升值超過10%，為亞洲升幅最快的貨幣之一。對於仰賴出口訂單的製造業來說，這種幅度的匯率波動意味著大量成本浮現，許多企業甚至來不及進行有效避險，實質利潤已大幅壓縮。換言之，即使關稅政策已打階段性結果，企業實際的經濟傷害早已發生。政府不能只談關稅、忽略匯率，應立即提出針對短期衝擊的緩衝機制與財務支援措施，而非一再等待談判結束後才「補破網」。

國政基金會表示，直到目前為止，中央政府仍未能提出完整、具體的關稅衝擊評估報告。相較之下，國民黨智庫早已主動進行調查，由管中閔召集，結合國政基金會與民眾黨政策會推動的「民間版台美關稅衝擊評估」報告，透過訪談電子、工具機、汽車零組件、紡織與傳產等五大產業，所得結果值得重視。包括超過五成企業表示「政策不明已造成實質損害」，包括毛利驟降、訂單延遲與資金調度困難；有25%的企業暫停增員，23%正在評估將部分產能移往海外； 即使關稅稅率最終定為20%，依據模型估算，過半數企業營收將下滑10到30%，其中中小企業更有35.8%預期會衰退超過三成。

國政基金會表示，關稅與匯率的疊加效應，已使得許多廠商延後投資計畫，甚至開始消極觀望市場動向。台灣經濟雖仍具基本韌性，但在對外貿易極度依賴的體質之下，若政府繼續以空洞語言面對實質衝擊，產業信心只會持續下探。

國政基金會呼籲賴政府，不應再以覆議、釋憲等政治手段回應在野黨所提出的建議。包括國民黨與民眾黨共同推動的「關稅衝擊評估報告」，以及針對中小企業所提出的普發現金、匯率補貼與短期紓困方案，皆是從實務出發、應對迫切需求的具體建議。面對外部變局，政府的責任是穩定信心、主動應對，而不是把決策拖延成另一種政治鬥爭。

國政基金會也呼籲率團談判的行政院副院長鄭麗君及相關官員，赴立法院進行公開專案報告並備質詢，讓國會能夠知悉談判過程中的困難與相關利益如何折衝交換等，確保政府是否善盡責任，捍衛最大國家利益。

國政基金會表示，台美協議達成後，立法院有責任要求行政部門提出衝擊影響評估，並召開公聽會聽取相關產業與專家之意見。對於受到影響的特定群體，尤其是弱勢群體，立法院必須表態聲援，或要求政府提出因應特別條例之加強版。

國政基金會總結，政府必須向國人開誠布公，攜手在野黨共同面對挑戰，一切以國家利益為先，讓國會與民意當政府後盾，使得政府對外談判有底氣，這是賴政府無法迴避的責任。