我關稅高於日韓 賴清德：台美國防科技等合作提升產業競爭力

美國公布台灣對等關稅稅率20％，高於日韓的15%，對於台灣接下來如何保持產業競爭力。賴清德總統表示，台灣競爭力除受衝擊的產業、個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案也會協助，政府也會調整台灣產業競爭力跟升級轉型，也希望經由談判深化台美經貿合作，特別是國防、科技等多元領域合作，提升台灣產業競爭力。

總統府上午舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，本報記者提問，美國公布台灣對等關稅稅率20％，比起原先的32％降低。但台灣主要競爭對手，日本、南韓關稅都是15％，比台灣低，台灣接下來如何保持產業競爭力？8月7日新關稅上路前，政府是否有自信談得比目前20％更低的關稅？

賴總統表示，談判雖然還沒有簽最後的會議總論，但已完成階段性成果，由原先4月2日的32%調降為暫時性20%，未來也會持續談判，20%不是台灣一開始的目標，政府會繼續談判，爭取更有利更合理的稅率。

賴總統說，台灣競爭力除了受衝擊的產業、個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案也會協助，政府也會調整台灣產業競爭力跟升級轉型。卓榮泰上任就提出計畫會執行，也希望經由談判深化台美經貿合作，特別是國防、科技等多元領域合作，來提升台灣產業競爭力，讓台灣產業升級轉型，希望透過談判進行台美雙方合作，增進彼此經貿關係，以及台灣產業競爭力。

至於台美之間的經貿關係，對台灣有多重要？在台美經貿談判過程中，溝通策略為何？賴總統說，美國是世界最重要的市場，對台灣還有許許多國家都很重要，台灣的對外貿易有24.3%產品銷到美國，特別是半導體、資通訊產業、電子零組件等，美國對台經貿發展當然重要，這也是為何台灣積極跟美國談判，希望一方面能解決、平衡台美貿易逆差，也能互利互補。

賴總統說，台灣的談判策略，包括台灣在這次談判過程中相當坦誠，相當誠意和美國進行談判，秉持兩原則：希望能平衡台美貿易逆差、秉持台美互補互利原則；希望能達到兩個目標：深化台美經貿合作、也能建立台美在國安、科技、多元領域的合作。此外也秉持四個原則：就是維護台灣的國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全，在進行談判。

賴總統說，過程中彼此都能互相了解對方立場，也能感受雙方誠意，這是為何台灣已經把技術性磋商完成，就只差最後一步，這是總合性的結論，台灣會積極努力，美國也表達希望進行後續談判的立場。