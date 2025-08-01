賴總統：關稅結果將向國會報告 現在不宜斷言成功或失敗

美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，在野黨陣營質疑這是嚴重挫敗，政府在談判過程搞黑箱。賴總統強調，各國都遵循經貿談判慣例，確定最終稅率前不得公布細節；現在也還不宜斷言成功或失敗。他並說，攸關國會權力的部分，都會向國會報告，取得同意。

美國政府公布台灣對等關稅稅率20%，民眾黨主席黃國昌批評，政府在談判過程中把人民、國會都被蒙在鼓裡，徹底搞黑箱，進行國內大內宣。國民黨主席朱立倫也質疑這是嚴重挫敗。

賴總統表示，這次美國推動新關稅政策，談判的國家很多，大家也都遵守國際經貿談判慣例，簽有保密協定，因此在沒有總結確定最終稅率前，雙方都不得公布細節，台灣自然也沒有例外。

賴總統表示，台美經貿談判雖然還沒有總結會議和最終稅率，但已經有階段性成果，此刻不宜貿然定位說是成功或失敗。他強調，這時候團隊和政府尤其需要在野黨的支持鼓勵，談判團隊很辛苦，基於國家利益、產業利益、糧食安全與國人的健康進行談判，這時候很期待在野黨的支持鼓勵。

賴總統指出，我方一直向美方強調，攸關國會權力的一定要經過國會同意，台灣自民主國家法治社會，必須要向國會、社會負責，談判完成後，有關國會權力的一定會向國會報告，取得同意，也會向社會妥善說明，方便未來落實最後的談判協議。

賴總統並說，雙方從4月進行談判以來，始終秉持誠意也願意解決貿易逆差，往雙贏的方向進展，雖已完成技術系磋商但還沒進行總結會議，還會繼續努力爭取更好稅率。