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支持產業930億元擴大補助？卓榮泰：最快今天下午說明

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
美國白宮公布對等關稅稅率，賴清德總統率副總統蕭美琴、閣揆卓榮泰召開記者會說明。記者曾吉松／攝影
美國白宮公布對等關稅稅率，賴清德總統率副總統蕭美琴、閣揆卓榮泰召開記者會說明。記者曾吉松／攝影

美國總統川普宣布對全球各國課徵對等關稅，根據白宮最新公布，台灣稅率為20%，總統府1日上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」做說明。被問及預計補助擴大到多少規模、增加哪些產業？行政院長卓榮泰表示，特別條例有必要因應現在的情勢，做全盤的調整；今天下午將召集各部會討論，如果有具體的結論，行政院會在今天下午向大家報告。

記者會與會者包括蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、行政院政委楊珍妮等六人。

媒體提問，暫時性關稅20%高於日韓，對於國內產業的衝擊評估？原先特別條例編列930億元支持產業，現在20%稅率出爐後，補助擴大到多少規模、增加哪些產業？台美最終談判之後，是否發表聯合聲明？

賴總統表示，有關台美雙方的談判，其實是比較世界各國跟台美談判的情況，聯合聲明或協定的簽訂，都是台美雙方談判過程當中的一部分，這部分一旦有結果，將跟社會大眾做報告。至於哪一些產業會受到衝擊，以及原定930億的特別預算是否要調整，由卓榮泰做進一步說明。

卓榮泰表示，4月初因應美國關稅，政院通過的支持產業方案，針對進口受到衝擊的產業，進行了低、中、高各種不同程度的推估。起初的32%的稅率，採行的是高推估。最近這幾個月下來，雖然特別條例、特別預算通過還沒有執行，政府已經用「以緩濟急」的方式，就目前受到衝擊的產業，在進行多項支持。

卓榮泰說，今天下午他會召集所有相關的部會，請他們來說明目前幾個月下來，對各項產業在「以緩濟急」的前提之下，做的協助有哪些。針對現在新的暫時性稅率20%，要做一個重新的推估。昨天的行政院會當中，他提到，對於現在立法院已經修正通過的特別條例，有必要因應現在的情勢，做全盤的調整。

卓榮泰提到，至於調整的程度幅度及其未來的影響，如果有具體的結論，行政院會在今天下午向大家報告。時間上，政府會盡量把握，特別條例的特別預算緊扣著國家、國土安全韌性的需求，政院會在盡快的時間內，做出最後的決定。

賴總統補充說明，談判團隊會盡數跟美國持續進行談判，如果很快有結果的話，暫時性關稅施行的時間就是一個過程，這部分政府團隊會持續加油。另一方面，將搭配行政院的支持方案，對中小微型企業的支持方案，雙管齊下，來幫助中小企業減少受到衝擊。

關稅 台美關係

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