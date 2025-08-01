高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

美國白宮宣布對台課徵20％對等關稅，府院定調為「暫時性稅率」，下次會議將一併討論攸關晶片關稅的232調查條款。賴清德指出，會致力爭取232條款不對台灣ICT（資通訊）、電子零組件產業造成衝擊，但在調查公布前只會做原則性磋商，之後才會進一步談判，屆時情況將明朗。

此外，外界關注台灣是否以高額投資換取低關稅，也傳出我方投資金額可能上看千億。賴清德說，由於談判仍在進行，基於保密協定無法說明。

賴總統上午率多名核心官員在總統府舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，媒體詢問我方會端3、4000億美金換取低關稅的傳聞，以及在工業和農業領域上最想守住的底線是什麼？我方希望232條款跟供應鏈一起談判，台灣優勢在哪？要換取、爭取的是什麼？

賴清德指出，台灣最終目標是爭取對等關稅能夠合理、對台灣最有利，也爭取232關稅對台灣ICT、電子零組件產業不至於造成衝擊，這是我方的最終目標，同時希望在談判過程中深化台美經貿合作，並促進在國安、科技及多元領域合作，創造台美長期利益，這也是另外一個目標。

至於台灣最想保護什麼領域，賴清德說，台灣談判時秉持保護國家利益、產業利益、糧食安全及國人健康等四原則，當我方有堅持時，自然就要進行彼此之間的磋商；至於投資金額，由於談判仍在進行，基於保密協定，沒辦法跟社會大眾說明，敬請諒解。

對於我方在晶片關稅上的整備，賴清德指出，雖然台灣有提出我方主張，但美國亦有議題設定，雙方秉持誠意談判，這也是為什麼232條款和對等關稅最後一起談的原因。他解釋，台灣對美貿易逆差主要來自半導體、ICT和電子零組件產業，美國也希望最後一起談，問題是在這裡。

由於美方尚未公布232調查結果，賴清德說，現在只是進行原則性磋商，待公布後，談判團隊會跟美國做進一步的談判，「那時候情況應該就會明朗」。