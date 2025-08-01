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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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別緊張！關稅還有7天緩衝期 賴總統：20％非最終目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
針對美國宣布加徵台灣20%關稅，賴清德總統今天召開記者會說明。記者胡經周／攝影
針對美國宣布加徵台灣20%關稅，賴清德總統今天召開記者會說明。記者胡經周／攝影

美國公布台灣對等關稅下調至20%，但根據白宮所公布的行政命令上顯示，修改後的稅率將適用於行政命令簽署7天後（不含當日）凌晨0時01分正式生效；賴總統1日也指出，目前取得階段性成果，並非最終結果，我方談判團隊將持續努力。

白宮今日清晨公告「進一步修改互惠關稅稅率」，台灣暫時性稅率為20%。依據公告內容，修改後的稅率將適用於行政命令簽署7天後（不含當日）凌晨0時01分正式生效，換句話說，台灣談判團隊還有約一周的努力時間，可爭取在維護台灣整體最大利益的前提下，與美方達成關稅協議，最終稅率大有爭取調降空間。

賴總統表示，雖然還沒有完成會議的這個總結，但是也已經完成了階段性的成果，也就是由原先4月2日對等關稅32%調降為20%，假使8月7日前尚未順利完成的話，就會先暫行20%的稅率。

賴總統強調，未來我們會持續談判，20%的稅率並不是台灣一開始的目標，我們會繼續談判，爭取對台灣更有利、更合理的稅率。另外，在台灣的競爭力方面，針對受衝擊的產業或者是說受衝擊的個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案會給予協助，政府也會持續調整台灣產業的競爭力以及推動升級轉型。這一部分行政院已提出相關計劃，執政團隊也會確實執行。

此外，賴總統說，希望經由台灣與美國的談判，深化台美的經貿合作，特別是在國防、科技、多元領域的合作，以提升台灣產業的競爭力，讓台灣的產業能夠升級轉型。就是希望透過談判促進台美雙方的合作，增進彼此之間的經貿關係與台灣整體產業的競爭力。

關稅 台美關係

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