快訊

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國白宮公布對等關稅稅率，賴清德總統率副總統蕭美琴、閣揆卓榮泰召開記者會說明。記者曾吉松／攝影
美國白宮公布對等關稅稅率，賴清德總統率副總統蕭美琴、閣揆卓榮泰召開記者會說明。記者曾吉松／攝影

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤點現有移緩濟急協助產業措施，也會針對暫時性稅率全盤調整特別條例，在最短時間內做出決定。

閣揆卓榮泰表示，政府先前針對受衝擊產業進行低中高不同推估，當初宣布的32%稅率屬於高推估範圍，幾個月以來，雖然特別條例、特別預算尚未通過，不過各部會已經移緩濟急推出多項支持措施。

卓榮泰說，他今天下午會邀集所有相關部會，說明幾個月以來協助了那些產業項目，並針對目前的暫時稅率做重新推估。也有必要因應情勢全盤調整特別條例。

卓榮泰說，特別條例的調整幅度、程度及未來影響，今天下午若有具體結果就會對外報告，行政院會在最快時間內做出決定。

賴總統強調，經貿談判團隊會盡速和美方持續談判，若很快能有結果，暫時性關稅施行的時間就不至於過長，政府也會搭配中小微企業支持方案，雙管並進幫助中小微企業，減少衝擊。

賴總統並說，台美雙方談判比照各國的情況，無論聯合聲明或簽訂協定，都是台美雙方談判過程的一部分，有結果就會向大眾報告。

關稅 卓榮泰 台美關係

延伸閱讀

要求卓榮泰立院關稅專報 黃國昌：賴政府除大罷免還幹什麼？

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

美對台關稅20%…提卓榮泰譴責案再修正 民眾黨團：內閣隻手遮天壟斷權力

台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

相關新聞

高投資換低關稅？ 賴清德：232條款一起談 保密協定無法說明

美國白宮宣布對台課徵20％對等關稅，府院定調為「暫時性稅率」，下次會議將一併討論攸關晶片關稅的232調查條款。賴清德指出...

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤...

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

美國公布台灣對等關稅稅率20％，賴清德總統今天表示，談判到目前，雖然已經獲致階段性成果，由32％降為20％，但20％，一...

賴總統：關稅結果將向國會報告 現在不宜斷言成功或失敗

美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，在野黨陣營質疑這是嚴重挫敗，政府在談判過程搞黑箱。賴總統強調，各國都遵循經貿談判慣例...

美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

美國今早宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%，賴清德總統稍早也在臉書發文表示，此為「暫時性關稅」；是否影響我銷美競爭力...

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

美國公布台灣對等關稅稅率20％，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢今日接受本報採訪時，將之比喻為：台灣抽到「流年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。