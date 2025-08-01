卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

美國白宮公布對等關稅，台灣暫時稅率20%，外界仍舊關切對台灣產業造成的影響衝擊？閣揆卓榮泰表示，今天下午將再邀集各部會盤點現有移緩濟急協助產業措施，也會針對暫時性稅率全盤調整特別條例，在最短時間內做出決定。

閣揆卓榮泰表示，政府先前針對受衝擊產業進行低中高不同推估，當初宣布的32%稅率屬於高推估範圍，幾個月以來，雖然特別條例、特別預算尚未通過，不過各部會已經移緩濟急推出多項支持措施。

卓榮泰說，他今天下午會邀集所有相關部會，說明幾個月以來協助了那些產業項目，並針對目前的暫時稅率做重新推估。也有必要因應情勢全盤調整特別條例。

卓榮泰說，特別條例的調整幅度、程度及未來影響，今天下午若有具體結果就會對外報告，行政院會在最快時間內做出決定。

賴總統強調，經貿談判團隊會盡速和美方持續談判，若很快能有結果，暫時性關稅施行的時間就不至於過長，政府也會搭配中小微企業支持方案，雙管並進幫助中小微企業，減少衝擊。

賴總統並說，台美雙方談判比照各國的情況，無論聯合聲明或簽訂協定，都是台美雙方談判過程的一部分，有結果就會向大眾報告。