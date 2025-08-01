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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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影／對等關稅台灣20% 王惠美曝「彰化傳產很憂心」：大家傻眼

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
美國今天公布對等關稅台灣為20%，彰化縣長王惠美說，業界看到這樣的對等關稅都覺得「傻眼」，縣府也會研擬相關補救方式來協助縣內廠商。記者林宛諭／攝影
美國今天公布對等關稅台灣為20%，彰化縣長王惠美說，業界看到這樣的對等關稅都覺得「傻眼」，縣府也會研擬相關補救方式來協助縣內廠商。記者林宛諭／攝影

美國今天公布對等關稅台灣為20%，彰化縣是傳產大縣，也是水五金、汽車零組件等產業大縣，彰化縣長王惠美說，大家看到這樣的對等關稅都覺得「傻眼」，縣府也會研擬相關補救方式來協助縣內廠商。

王惠美今天上午在參加彰化地檢署新大樓落成典禮時接受媒體訪問時表示，彰化業界聽到20%對等關稅時，都覺得傻眼，不過聽中央說這還不是最後的結果，應還會繼續協商，在這期間縣府也會持續與廠商密切連繫，協助廠商去參展等繼續拓展業務，縣府也會研擬相關補救方式來協助縣內廠商。

彰化縣是水五金、汽車零組件等產業大縣，鹿港頂番婆水五金產業聚落每年約有600億產值，且有七成產品外銷，其中外銷水五金產品中又有七成主要外銷美國，也是車燈、輪胎等產業重鎮，雖對等關稅從32%降到20%，但仍比日本、韓國的15%高，業界很擔心會影響台灣競爭力，希望中央能繼續協商。

關稅 王惠美 台美關係

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