面對美國20%關稅 工總籲政府：整備因應、強化競爭力

美國宣布對我國多數輸美貨品課徵20%關稅。工總今日表示，關稅調幅雖屬中等水平，但仍略高於東南亞國家，更明顯高於日韓，使出口將面臨不小挑戰，尤其是半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業受關稅影響最為明顯。

工總表示，20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇，整體而言，全球經貿競爭加劇與區域貨幣政治變局，使得產業環境更為嚴峻，尤其中小企業所承受的負擔不容忽視。

工總指出，在區域比較上，日本、韓國已獲得與美方完成的雙邊協議，稅率平均約15%，給予日商相對競爭優勢，另一方面，東南亞國家中，印尼採用19%稅率，未來將繼續吸引國際產業設廠擴展；越南以20%稅率與台灣同級，但其低廉勞動力成本及積極政策支持，讓越南在全球供應鏈調整中仍極具吸引力。

工總表示，菲律賓則在單向開放政策架構下，對美國商品全面零關稅，反觀菲出口美國則維持19%關稅，此一不對稱現象進一步鞏固美方在菲律賓的供應及銷售體系，至於美方與中國大陸及印度的談判尚未公布結果，其結果將會牽動全球供應鏈布局，仍需密切關注。

工總認為，我國20%的關稅水平置於區域中段，雖非最不利，但已明顯感受到來自競爭對手的壓力，未來在全球訂單爭奪、新廠設置及供應鏈調整決策中，企業能否維持在美市占率，不僅仰賴自身競爭力，更取決於政府及相關部門能否有效提供產業發展支援，協助企業提升整體競爭地位。

工總也說，除了關稅政策，近期美國商務部啟動「貿易擴張法」第232條款，針對半導體、ICT設備及高科技零組件展開國安性調查，該調查將評斷外國產品對美國國家安全的影響，代表台灣高科技業未來面臨不僅關稅調整，更有可能被賦予更多出口限制、進口監控與非關稅障礙等挑戰。

工總認為，台灣的代表性企業，如台積電，以及涵蓋AI晶片、電子零組件的完整供應鏈體系，均是美國產業鏈重要節點，若美方以國安考量實施限制，不僅將影響採購結構，亦可能重塑全球訂單分配，增加我國產業鏈斷裂的風險。

面對此情勢，工總表示，政府應積極領導產業界成立跨部會應變團隊，密切監控政策變動，並強化與美國主管機關的溝通協作，藉彙整敏感品項清單與政策分析，請政府致力爭取台灣高技術項目獲得適當評估與保護，確保核心產品與技術得以持續對外出口與國際布局。

近年來新台幣持續升值，今年多次突破1美元兌29元，升幅顯著高於區域主要競爭貨幣如日圓與韓元。工總表示，匯率升值雖對進口成本有利，但對以出口為主的製造業尤具挑戰性，台灣多數出口企業，尤其是中小企業，在薄利多銷的市場中，每升值1%，毛利平均縮減約0.4%至0.6%。匯率與關稅雙重壓力，使得部分產業已感受到接單遲緩乃至取消的影響。

針對此狀況，工總也說，政府宜持續加強中央銀行與產業界的溝通，積極調節匯率市場，力求維持合理且穩定的匯率環境。同時，也擴展產業對匯率風險管理工具的推廣與教育，特別是協助中小企業利用期貨與衍生性金融產品提升避險能力。此外，金融監理機構持續檢討相關政策規範，以期降低企業面臨匯兌風險的障礙，增強整體抗壓實力。

面對美國20%關稅決定帶來的挑戰，工總表示，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊，於此同時，也應強化違規轉運之出口管理，避免輸美產遭課40%關稅或受池魚之殃。

工總表示，未來我國產業競爭力提升仍需政府持續支持，協助企業深化技術創新、提升產品附加價值，並優化供應鏈管理與國際合作，強化跨部門合作，協助產業穩定發展並促進長遠發展。

面對新台幣升值風險及全球製造鏈重組，工總也說，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。針對台灣企業於東南亞多點佈局的策略，希望政府秉持既強化本地高附加價值產業核心、又合理推動海外產能擴展的雙管齊下方針，力求提升整體產業韌性與競爭優勢。

由於，當前公布的屬於架構性的協議，許多議題如非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全議題，以及投資採購等台美經貿合作相關議題尚須後續與美方持續談判，工總期許談判團隊謹守原則，維護產業利益。