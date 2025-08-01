賴總統：關稅20%屬階段成果 談判未定案仍將續爭取

在野黨認為關稅20％是談判失敗，賴總統1日表示，我們已完成技術性磋商，得出有階段性成果，由原先的32%調降為20%，未來也會持續談判爭取最好的稅率，此刻不宜貿然去定位這次的談判是成功或失敗，談判團隊仍在第一線，是非常辛苦的，需要國人與在野黨的支持。

賴總統提到，雖然我們已完成技術性磋商，有階段性成果，接下來會繼續努力爭取最好的稅率，在未完成談判前，必須遵守國際經貿談判的約定，不宜過多對外透露。而我方也在談判過程中，已經跟美方說明，攸關國會權力的我們必須要經過國會同意，因為台灣是民主社會國家，必須要向國會負責，取得國會同意後，也會跟台灣社會進行妥善的說明。

賴總統表示，目前我國已取得階段性成果，此刻不宜去，貿然去定位這次的談判是成功或是失敗，這個時候的談判團隊跟政府談判團隊在第一線是非常辛苦的，在尚未做總結會議前，目前的稅率，都是基於國家利益產業的利益，同時也基於糧食安全與國人健康進行談判。

賴總統強調，最終目標還是爭取對等關稅能夠到合理，同時也爭取232關稅，對台灣的ICT產業還有電子零組件產業不至於造成衝擊，這個也是我們最終的目標，另外我們也希望在談判的過程中能夠深化台美的經貿合作，同時也能夠促進在國安、科技以及多元領域的合作，那創造台灣跟美國長期的利益。

至於對於外界關心的對美投資金額，賴總統表示，基於雙方保密協定還無法跟社會大眾說明。

此外，賴總統也強調，對美談判的最終目標就是，就是深化台美經貿合作，以及建立台美在國安、科技多元領域的合作，他透露，整個過程當中彼此都能夠互相了解對方的立場，雙方也都能感受到彼此的誠意並肯定彼此，這也是為何台灣，已經把技術性的磋商完成，現在就剩最後一步，一但確認後就能獲得最終稅率，台灣會繼續努力。