「暫時性關稅」還有轉機？邱毅批賴清德還在騙：九成投資利潤歸美國是搶劫

美國白宮公布台灣最新對等關稅為20%，比日本、南韓15%還高。對此，前立委邱毅在臉書發文砲轟政府，直言「消息傳來，全台震動」，痛批政府三個多月來的談判成果，形同「做了三個多月的舔狗，一無所獲」。

邱毅指出，台灣的關稅稅率高於日本與南韓的15%，質疑「台灣產品相對日韓還有競爭力嗎？」他強調，目前新台幣已升值12%，加上關稅20%，與川普4月2日公布的32%相比，「沒有差別」。

他進一步指出，「台幣升值幅度大於日韓」，對於出口導向的台灣經濟而言，衝擊極大，「現在全台有近一成企業，已經在開始裁員了」。

對於賴清德總統表示「這只是暫時性關稅」，還在談、還有轉機，邱毅不客氣地批評賴清德還繼續在騙，這是「緩兵之計的推詞」。他直言，談什麼就是指台灣仍需向美國「增加多少投資」，但「九成投資利潤歸美國，這不是投資，是搶劫」。

邱毅列舉多國投資數字指出，「歐盟是6000億美元，日本是5500億美元，韓國是3500億美元」，「台灣會是多少？至少是3000億美元，甚至是外傳的4000億美元」。

他質疑台灣可能還需大舉採購美國農產品與天然氣，「至少比韓國的1000億美元要多吧，歐盟還高達7500億美元」。至於「市場准入」問題，他指出，「印度在這一點堅持不讓，結果關稅25%」，但「台灣一定會開放」，憂心將牽連本地農牧業，「農民團體該準備抗爭了，抗爭這個喪權無能的賴皮政府」。

最後，邱毅感嘆道，「真不明白，把台灣搞成一窮二白，民不聊生」，批評政府寧可向美國讓利，卻「連10000元津貼都藉口一堆，捨不得給」，痛斥「這種賴皮政府早該被推翻，還有臉搞大罷免？」