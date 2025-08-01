美國公布對台關稅20% 藥界意外：盼以特別預算提升國內藥品韌性

談判多時，美國今公布行政命令，對我國對等關稅稅率20%，高於日本、韓國的15%，引發產業震驚。傳本次關稅項目尚不包括藥品，不過稅率之高仍引發國內藥界關注。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩說，關稅稅率20%，「對我們來說有些意外」，從美國總統川普談話可見，對國際藥廠衝擊大，國內應透過韌性特別預算，強化本土製藥韌性。

川普近期發文17家國際大藥廠，要求提供美國「最惠國藥價」。殷為瑩說，一項藥物在國內訂定健保給付價格時，會比較10大醫藥先進國藥價，過去最高價國家多為美國，若川普把藥價壓到最惠國待遇，開發學名藥的國際大藥廠勢必會重新思考營運策略，是否連帶影響我國新藥可近性，約半年後就可觀察出來。

殷為瑩說，目前各國藥廠因應川普關稅新制，多已採取必要措施，例如在某些地區增加庫存等，且各國政府針對藥品供應，多採取更「在地化、韌性化」方式處理，此為必然趨勢，為提升國內藥品韌性，盼政府落實立法院日前通過的韌性特別預算，其中附帶決議要求每年保留12%預算，用於藥品供應韌性。

衛福部健保署日前端出學名藥鼓勵政策，目標是將癌症化學治療學名藥使用比率提升至70%。殷為瑩說，韌性特別預算針對藥品供應韌性，可挹注於類似政策做法，例如將目標對象擴大至所有癌症用藥等，對本土藥廠來說，最關鍵的是希望政府利用本次機會，提升我國藥物供應韌性。

藥界人士指出，藥品與一般產品不同，不是生產後鋪貨至消費市場即可，還涉及當地醫療政策、醫療保險制度、商業保險制度、民眾自費額度等，產業鏈與製造業產品相比長了許多，因應關稅增加的成本，會由哪一環節承擔，有待後續觀察，而各國關稅各有不同，未來我國輸美藥品在美國國內如何與他國競合，也將是關注重點。