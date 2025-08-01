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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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黃國昌：民進黨不顧關稅還推惡罷 要撕裂社會到何程度？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國公布對等關稅台灣20%，民眾黨團上午舉行記者會回應。記者林伯東／攝影
美國公布對等關稅台灣20%，民眾黨團上午舉行記者會回應。記者林伯東／攝影

美國白宮31日官網行政命令公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓15%，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今說，雙方還在談，籲藍白不要唱衰。民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨立委造謠跟呼吸一樣自然，不顧關稅衝擊還在推823惡罷，要繼續撕裂台灣社會到什麼程度。

民眾黨團今上午辦「美對台關稅20%　賴卓讓台灣被打趴」記者會，黃國昌受訪時被問及吳思瑤要藍白別唱衰，一方面又說要推動823罷免，並稱民眾黨提案譴責民進黨團總召柯建銘是挾怨報復。黃說，民眾黨的譴責案早就提了，現在民進黨立委是說謊說成性，造謠跟呼吸一樣自然，「吳思瑤識讀能力有問題嗎？還是數字看不懂？」回去看看民眾黨各項議案是726後才提的嗎？早就提了。

「過去這段時間，我們一直說我們願意當政府最強的後盾。」黃國昌說，當初行政院提出來的，要給產業資源是880億，後來民眾黨一直說不夠，提到930億，請民進黨立委回去看看，民眾黨特別條例版本，對產業、對勞工、對農、漁民各項金額，是各黨團版本最高的，這樣還不夠支援產業支持勞工、支持政府？

黃國昌痛批，民進黨立委請不要再造謠，台灣公民社會已很清楚的跟民進黨講，一天到晚造謠，在汙辱的不是台灣公民社會的智商，是汙辱的是執政黨立委自己智商，看清楚，搞到今天，整個政府失職失能到這種程度，在野黨整個公民社會全都被蒙在鼓裡，民進黨不敢面對自己黑箱。

黃國昌表示，去看三三會理事長林伯豐怎麼講，說將對台灣產業造成巨大衝擊，第一點，要求請政府立刻公布具體的協議內容，台灣要付出什麼代價，被裁員的勞工要繼續感恩戴德？說賴清德總統好英明、卓榮泰內閣好棒棒？那些關掉的中小企業受到嚴重影響，衝擊的傳統產業要繼續高喊，民進黨好英明？怎麼一個執政黨的立委護航可以護到這麼無恥。

黃國昌再批，造謠跟呼吸一樣自然，還要繼續打823大罷免，「民進黨政府你們夠了沒有？賴清德政府你們夠了沒有？要撕裂台灣社會到什麼程度，幹點正事好不好？」

關稅 黃國昌 台美關係

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